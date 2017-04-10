扯！印度護士自判早產嬰死亡 寶寶差點被活埋
2017-04-10 21:05
〔即時新聞／綜合報導〕印度拉賈斯坦邦（Rajasthan）一名24週大的早產女嬰，重量僅350至400公克，因出生時未哭泣，且沒有呼吸等生命徵象，護士在未徵詢醫師的狀況下，竟自行判斷女嬰死亡。就在家人悲痛欲絕要埋葬這個無緣的寶貝時，女嬰竟突然開始呼吸，家人趕緊將她帶回醫院治療，目前正在加護病房觀察中。
綜合外媒報導，印度一名早產女嬰，因出生時並無生命徵象，院內護士自行判斷女嬰已死亡，家屬傷心將孩子帶回，準備處理後事。
女嬰父親米沙斯（Mithas Rathore）指出，他們當時連坑都挖好了，準備埋葬愛女，但這時奇蹟發生，女兒開始有了心跳，並開始呼吸，一家人一驚又喜，連忙將女兒再帶回醫院請醫師診療。
事件曝光後，副院長維馬（OP Verma）表示，護士處理方式不當，已展開調查，因值班人員粗心差點導致一個小生命無端消逝，2名助產護士目前被判吊扣執照6個月做為懲處。
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