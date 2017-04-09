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把世越號當景點合照 南韓在野黨遭抨擊

南韓在野黨國民之黨（People's Party）的黨員，把充滿傷痛的世越號當成觀光景點，拍下紀念合照，引發南韓民眾抨擊。（圖擷自《韓聯社》）

2017-04-09  10:54

〔即時新聞／綜合報導〕南韓世越號於2014年4月16日沉沒，釀成304死9失蹤的悲劇，韓國近日將世越號打撈上岸，但「國民之黨」（People's Party）的3名黨員，竟然把世越號當成觀光景點，當場拍起紀念合照，引起南韓各界的抨擊。

據《韓國時報》報導，這張合照傳出後，南韓民眾怒火攻心，直斥此舉根本是在虐待受害者家屬。南韓在野黨國民之黨（People's Party）的領導人朴智源，對此迅速公開道歉，並承諾對拍攝照片的人進行紀律處分。

世越號船體被列為管制設施，任何未經授權的拍照行為，將被判處300萬韓元（約新台幣8萬元）以下的罰款。合照裡的其中一名黨員表示，他只是把照片傳給他的朋友，不知道這是非法的。

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