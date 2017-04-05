中國抗議達賴訪阿魯納查爾邦 印度：別干涉內政

2017-04-05 00:06

〔即時新聞／綜合報導〕西藏精神領袖達賴喇嘛受到印度邀請，在近日訪問阿魯納查爾邦（Arunachal），該地被中國稱為藏南地區，是中國與印度的領土爭議地區，此事也引來了中國抗議，印度政府4日表示，中國不應該干涉印度內政。

《印度時報》（India Times）報導，印度內政部次長李繼竹（Kiren Rijiju）說，印度從來不干涉中國內政，希望中國也不要來干涉印度的內政，他更說，印度尊重「一個中國」政策，希望中國也能同等對待印度。

印度外交部發出的聲明指出，印度政府多次明確表示「達賴是受尊敬的宗教領袖，受到印度人民尊重」，認為達賴的宗教和心靈活動，以及訪問印度幾個不同省份，不應該染上色彩。

印度政府也呼籲，達賴喇嘛訪問阿魯納查爾邦，不應製造「人為的爭執」。