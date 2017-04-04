俄國地鐵恐攻11死數十傷 疑中亞炸彈客犯案

俄羅斯聖彼得堡一列由科技學院站開往先納亞廣場站的地鐵驚傳爆炸，車廂門被炸開，還有數人倒臥在車廂旁。（美聯社）

2017-04-04 04:55

首次上稿 00:40

更新時間 04:55

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯第2大城聖彼得堡在當地時間3日下午2點40分左右疑遭恐攻，發生地鐵驚爆，至少釀成11死數十傷。據悉，俄國當局已發出搜索令，全力追捕2名懷疑涉案人士。俄羅斯《國際文傳電訊社》（Interfax）更引述消息人士說法，指有關單位掌握了自殺炸彈客疑為1名23歲中亞青年，且可能與激進伊斯蘭團體有關係，現正著手調查。

起義廣場站也發現未爆彈 幸安全拆除

俄羅斯《塔斯社》報導指稱，爆炸事件發生在聖彼得堡的科技學院地鐵站（Tekhnologichesky）開往先納亞廣場站（Sennaya Ploschad）之間，突然一節車廂爆炸，車廂門被炸開變形，還有數人倒臥在車廂旁，血跡斑斑。衛生部長薇若妮卡‧斯卡沃特佐娃（Veronica Skvortsova）說，這次爆炸造成10死37傷，及後國家反恐委員會修正為11死45傷。惟死傷數字仍有可能再變動。

此外，在距離科技學院站大約3公里遠的起義廣場站（Ploshchad Vosstaniya）也發現簡易爆炸物，幸當局已安全拆除炸彈。

疑背包挾帶爆炸裝置進地鐵

《國際文傳電訊社》援引一名身分不明的來源指出，嫌犯可能將爆炸裝置放在一個公事包裡。REN-TV也公布照片，指疑似犯案的男子在爆炸前20分鐘進入彼得格勒站（Petrogradskaya station），警方現正循線追查中。

此前，消息來源也告訴《國際文傳電訊社》，炸彈雖是一個簡易爆炸裝置，但威力是200至300公克的TNT炸彈。據有關人士指出，炸彈被放到列車中。另有目擊者指稱，案發前看到有人將背包丟入車廂內，不久即發生爆炸。據了解，當局認為有2人分別在地鐵車廂及起義廣場站放置炸彈，已全力展開搜索追捕。

《國際文傳電訊社》引述消息人士的說法指出，當局已掌握凶嫌是一名23歲的中亞人士，與激進伊斯蘭徒有所關聯，他用背包挾帶爆炸裝置進入聖彼得堡的地鐵，依爆炸現場顯示，他應是自殺引爆，但確切情況仍要等到DNA檢驗後，才能作出定論。

至於先前俄國媒體稱地鐵站監視器捕捉到一名頭戴黑色帽子、蓄鬍的中年男子，在爆炸前20分鐘左右進站上車，懷疑可能是造成聖彼得堡地鐵爆炸事件的嫌犯。不過這名男子已出面向警方說明，他與此案並無關聯。

全市哀悼3日 機場、車站加強安檢

俄國官方將爆炸攻擊定調為恐怖攻擊，聖彼得堡地鐵站一度全面關閉，不過在當地時間晚間8點40多分的時候，已有部分地鐵陸續重新運行。俄羅斯聯邦航空運輸署也下令全國機場及航空公司加強安檢，提高安全措施。

俄國總統普廷（Vladimir Putin）已接獲通知，聲稱不排除是一次恐怖攻擊，正在案發現場附近的他也趕往事故地點，並對亡者進行哀悼。聖彼得堡官方已宣布從4日開始為此哀悼3天；而莫斯科市中心，有民眾到亞歷山大花園，在象徵聖彼得堡市的紀念碑前獻花，表達哀悼。

相關影片請見：

俄羅斯第2大城聖彼得堡3日遭恐攻，地鐵驚爆。（法新社）

俄羅斯總統普廷抵達聖彼得堡發生爆炸的地鐵站獻花致哀。（美聯社）

聖彼得堡官方已宣布從4日開始為此哀悼3天。（路透）

有消息人士透露，地鐵站的監視器可能捕捉到了嫌犯的影像，多家俄國媒體也公布相關畫面。不過事後傳出這名男子已出面向警方說明，他與此案並無關聯。（圖擷取自國際文傳電訊社）

俄國官方將爆炸攻擊定調為恐怖攻擊，聖彼得堡地鐵站一度全面關閉。（美聯社）

聖彼得堡地鐵站全圖。（圖擷自 yandex）

爆炸發生在聖彼得堡的先納亞廣場站（Sennaya Ploschad）和科技學院（Tekhnologichesky）地鐵站之間。（圖擷自 塔斯社）

莫斯科市民在聖彼得堡地鐵發生爆炸案後，到亞歷山大花園內、象徵聖彼得堡市的紀念碑前獻花致意。（圖擷取自塔斯社）

莫斯科市民在聖彼得堡地鐵發生爆炸案後，到亞歷山大花園內、象徵聖彼得堡市的紀念碑前獻花致意。（圖擷取自塔斯社）