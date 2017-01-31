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美國防部長馬蒂斯懇請川普：別再叫我瘋狗啦！

馬蒂斯向川普喊話，要川普別在叫他瘋狗了！（美聯社）

2017-01-31  16:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部長馬蒂斯（James Mattis）被外界稱為「瘋狗」（Mad Dog），不過他本人卻不喜歡這個稱號，最近他發文呼籲美國總統川普別再叫他「瘋狗」啦！

綜合外媒報導，川普過去常以「瘋狗」稱呼馬蒂斯，但馬蒂斯似乎不愛這個稱號，他在上任國防部長不到一週時，就向五角大廈媒體部門要求，「叫我吉姆（Jim）就好，別再叫我瘋狗了！」

此外，韓國國防部今天（31日）也提醒媒體，不要再稱馬蒂斯為「瘋狗」，韓方表示，作為對盟國部長的禮遇，希望媒體儘量避免使用該稱號，並強調美方尚未正式提出相關要求。

一名韓國國防部人士表示，馬蒂斯被稱為「瘋狗」，是因為他做事細心週到，且談話風格直率強硬，能夠堅持目標不放棄。

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