與韓代理總統熱線 川普：隨時與南韓站在一起

川普今日和南韓代理總統黃教安通話，川普在電話中強調：「無論何時美國都會和南韓站在一起。」（法新社）

2017-01-30 17:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）日前與各國領袖通話，今日則是和沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國以及南韓領導人通話，據悉，此次與南韓代理總統黃教安的通話是川普方面率先提起要求，川普在電話中也強調：「無論何時美國都會和南韓站在一起。」

根據南韓《韓聯社》報導，黃教安在南韓當地時間今日上午9點和川普通話，通話約半小時，內容重點聚焦在北韓核試問題，商討美韓雙方該如何商討合作。黃教安方面指出，雙方重申美韓同盟十分穩固，針對維持對北韓施壓、制裁政策以及加強合作解決北韓核試問題達成共識。

特別的是，川普在電話中指出：「無論何時，美國都會和南韓站在一起。」兩國領導人在通話完畢後，白宮也發表聲明，強調川普重申美國在捍衛南韓上的堅定承諾，包括透過提供更大的威懾力，以及動用一切軍事能力，兩國也同意逐步加強共同防禦能力，對抗北韓威脅。