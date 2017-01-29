開羅機場響應川普禁令 7個穆斯林國旅客不得登機

2017-01-29 18:38

〔編譯周柏憲／綜合報導〕埃及航空公司（EgyptAir）人員胡塞因（Hossam Hussein）表示，在開羅機場運作的航空公司被要求，阻止被下禁令的7個穆斯林國家人民登機。

胡塞因負責埃及航空公司每日飛往紐約航班的業務，他透露，這項新的禁令頒布的「幾個小時前」就收到通知，別讓持有美國移民簽證的穆斯林7國旅客上飛機。這項禁令影響伊朗、伊拉克、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞和葉門等7國。

胡塞因也說，7國持有綠卡及外交護照者、或是政府官員，可獲准登機。