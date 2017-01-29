愛她的都是戀胖癖...女發憤狂減76公斤變尤物

麥嘉亞2年減76公斤，從310磅（約141公斤）到145磅（65公斤）。（圖擷取自DailyMail）

2017-01-29 19:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州休士頓一名30歲女子從大學開始酗酒及暴飲暴食，並引起抑鬱症。2009年她做了胃束帶手術，但在2012年拆除時宣告失敗。2年後她的體重飆升至310磅（約141公斤），而且在她身邊的男生都有戀胖癖，還鼓勵她多吃變胖。2014年後終於成功減肥至145磅（65公斤），從胖妞變成性感尤物。

綜合媒體報導，這名女子名叫麥嘉亞（Courtney Maguire），2014年時她戒酒並做胃繞道手術，將體重減至了145磅（65公斤）。現在這名金髮正妹已2年不碰酒精，且開始攻讀護士學位。最近她還做了整腹術和豐胸手術，終於完成大變身。

麥嘉亞嚴格遵行減肥計畫，按照高蛋白、高脂肪的飲食，並且配合運動，像是瑜珈、皮拉提斯、鋼管舞、芭蕾及重訓，每週約有5到6天會去運動。

麥嘉亞說，她再也不會跟隨別人的想法，過去常陷入不堪的戀情，因為認為自己的外表不值得獲得好的對待。但是現在已經改變，她說，「我跟一個對我很好、很尊重我的男人交往，這讓我覺得從裡到外都很美麗。」

麥嘉亞以前不太有自信。（圖擷取自DailyMail）

麥嘉亞從前的模樣。（圖擷取自DailyMail）

現在這名金髮正妹已2年不碰酒精，且開始攻讀護士學位。（圖擷取自DailyMail）