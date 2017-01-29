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日、英簽互通軍事物資協定 制衡中國、北韓

日本駐英國大使鶴岡公二（左）與英國外交大臣強森（Boris Johnson）於英國倫敦簽署ACSA。（圖擷取自日本外務省推特）

2017-01-29  15:24

〔即時新聞／綜合報導〕日本與英國26日簽署自衛隊與英軍互通物資的《相互提供物資與勞務協定（ACSA）》。英國將是繼日本與美國、澳洲簽署ACSA後的第3個國家，英國則是首次與日本簽署該協定的歐洲國家。日本希望透過與英國強化安全合作，抑制中國南海威脅與北韓核武開發。

根據日本《產經新聞》27日報導，日、英於26日簽署ACSA，由日本駐英國大使鶴岡公二與英國外交大臣強森（Boris Johnson）於英國倫敦簽署，協定將在獲得雙方國會批准後生效。

兩國通過簽署ACSA後，將可以通過聯合訓練和救災活動，互相提供食品、燃料和彈藥等。雙方還將運用於聯合訓練、災害處理、聯合國維和行動（PKO）等，同時也設想適用於國外發生緊急事態時，保護和運送本國國民等情況。

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標題：日、英簽互通軍事物資協定 制衡中國、北韓


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