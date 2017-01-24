白宮矢言捍衛南海島礁 中要求美「謹言慎行」
2017-01-24 17:05
川普白宮新聞秘書史派瑟在首次的每日簡報中，對中態度強硬。（路透）
〔編譯周柏憲／綜合報導〕美國總統川普新政府23日矢言捍衛南海的國際利益、阻止中國「接管」南海國際海域的領土。中國外交部今日（24）回應，要求美國謹言慎行。
路透報導，川普白宮新聞秘書史派瑟（Sean Spicer）在首次的每日簡報中表示，美國將捍衛在南海的利益，也說「那些（南海）島礁位於國際海域，是不是屬於中國的一部份還是個問題。」
先前川普提名國務卿提勒森（Rex Tillerson）表示，中國不應該在南海爭議區域非法建築島礁，而且不讓中國登島。
史派瑟呼應提勒森的說法，「沒錯，我們將確保國際利益不被任何一個國家接收。」中國官媒說，美國必須「發動戰爭」才能阻止中國登島。
針對美國阻止中「接管」南海島礁一說，中國外交部發言人華春瑩回應，呼籲美國在南海議題上謹言慎行，也說中國擁有南沙群島的主權無可辯駁。
軍事專家指出，雖然中國海軍艦艇數量越來越多，任何抵抗中國的舉動增加招致危機的風險，但美國海軍在亞洲的實力雄厚，能以船鑑、潛艇和戰機發動軍事封鎖。川普的親信表示，川普計畫在東亞集結大型海軍，以對抗中國的崛起。
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