達賴：盼川普與普廷攜手 創造世界和平

2017-01-23 23:01

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國總統川普甫一上任，就在全球掀起抗議潮。不過，西藏精神領袖達賴喇嘛21日指出，他希望川普和俄羅斯總統普廷攜手合作，創造世界和平。

達賴喇嘛於印度新德里、一場產業團體主辦的活動中發表這段談話。他表示，這世界需要具有慈悲心的領袖。

達賴說，這個世界正往和平與非暴力的方向前進，他希望川普和普廷兩大領袖會更加靠近，攜手創造全球和平。

川普於11月當選時，達賴也曾勸導眾人「不用擔心」，並且期待川普上台後能與他見面。他強調，自己將美國視為自由世界的領袖。

達賴曾見過多位美國總統，曾4度會晤前總統歐巴馬，但這類會議總是惹惱中國，北京控訴他試圖將西藏從中國分裂出去。

無獨有偶，世界另一名德高望重的宗教領袖、天主教教宗方濟各20日也對川普上台發表看法。不過，他暗批，民粹主義導致像希特勒這樣的「救世主」當選。