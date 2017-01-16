梅克爾收容移民 川普：災難性錯誤
2017-01-16 10:18
德國從前年起開放大量難民移入，美國總統當選人川普受訪說到，梅克爾開放移民入境是犯下了「災難性錯誤」。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕德國總理梅克爾（Angela Merkel）從前年起開放大量難民移入，至今收容的難民人數已高達89萬人。有外媒報導指出，美國總統當選人川普（Donald Trump）受訪說到，梅克爾開放移民入境是犯下了「災難性錯誤」。
綜合外媒報導，川普接受訪問表示，他覺得梅克爾犯了一個非常災難性的錯誤，也就是無論從何而來的非法難民她都照單全收，但川普強調說，自己仍然非常尊敬梅克爾，還是認為她依舊是全球最重要的領袖之一。
梅克爾於2015年開放收容難民，至今約有89萬移民進入德國，當中許多人都來自於中東地區。但收容難民卻引發不少治安問題，去年12月19日德國首都柏林發生耶誕市集恐攻，歹徒挾持卡車衝撞造成12人喪生，主嫌就是是突尼西亞人。
收容難民的政策遭到國內質疑，不僅讓德國國內主張反移民的德國另類選擇黨（Alternative for Germany）民調攀升10%到15%。今年9月德國大選，隸屬中間偏右基督教民主黨（CDU）的梅克爾想要連任恐面臨硬仗。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 比全球平均多3分鐘 色情網站看最久的國家是...
- 日本各地降大雪釀6死 青森市積雪逾240公分
- 亞馬遜網賣…惹得印度翻臉警告
- 《東京觀察》政府按兵不動 「台灣正名」隔空抓藥
- 北美鮭魚也染條蟲 生食魚肉風險恐增加
網友回應
熱門新聞
- 月入50萬難還債 許孟哲談分手眼眶仍泛淚
- 退將赴中不砍退俸擬改罰鍰 立委批「棒子不夠大」
- 金包里慈護宮 修繕、重建喬不攏
- 「跨年本人出租」傳播妹 毒色都撈
- 開公關公司遭指挺藍 徐巧芯怒槓政院「變態」
- 自由共和國》2016年回顧／寫給一位年輕國民黨員的信
- 中越古城尋幽─峴港、會安、順化
- 金來沅219辦見面會 2月10組日韓藝人攻台
- 桃園燈會主燈「幸福起家」 12米公雞高鳴
- 染黑民主… 國安啟動 徹查境外擾台勢力
- 50部哈雷替小英開道 姚文智：輸人不輸陣
- NBA》有其父必有其子 「蹲馬桶罰球」後繼有人了（影音）
- NBA》主題日無緣對決愛徒 丹東尼有話跟林書豪說
- 〈熱門族群〉電業法緩不濟急 太陽能下半年烏雲罩頂
- MLB》響尾蛇補強捕手最軟的一塊 4800萬簽英內塔
- NBA》一人切入三人假摔 網友推爆：這輩子沒見過！（影音）
- 歷任總統在此留影 這間相館用鏡頭留下歷史
- 〈熱門族群〉董監改選提前開打 大同不畏寒冬
- 政策缺乏彈性 勞資都困擾
- 楊梅體育園區 4月申請核准徵地
- 留住網球人才 嘉縣網委會義務指導
- 藍又時解放E奶開唱 甜讚老公放閃
- 〈熱門族群〉LED淡季到 今年拚利基市場
- 台南市府動員志工修繕團 幫8旬獨老修破屋
- 復航員工專案就業媒合 提供1400個職缺
- 新興柑桔OK橙 花蓮量產1萬斤
- 日補2強投 「全日投」拚經典？
- 桃園各界送暖 弱勢族群天冷心熱
- 〈戀愛翹翹板〉驕縱女友地雷多 動輒得咎難討好
- 〈愛瘋迷〉頂客人生 幸福我說了算
- 亂彈阿翔開唱 好友竟送飼料祝賀
- 所得稅制改革 期中報告今出爐
- 高雄四大燈會迎金雞 打造幸福燈城
- 南投3燈會仙拚仙 投市搶先「雞」
- 玉山雪景就是美！主峰線宛如仙境（圖輯）
- 殷仔客串賣酒郎 「18禁」笑果大
- 王天寬／旅行或其他
- 除F16戰機外 漢翔還將研製高教機
- 玩到不想回台 臉書恐嚇炸小港機場被起訴
- 是否選黨主席？ 詹啟賢：連北京都問過他
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：梅克爾收容移民 川普：災難性錯誤
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分