梅克爾收容移民 川普：災難性錯誤

德國從前年起開放大量難民移入，美國總統當選人川普受訪說到，梅克爾開放移民入境是犯下了「災難性錯誤」。（法新社）

2017-01-16 10:18

〔即時新聞／綜合報導〕德國總理梅克爾（Angela Merkel）從前年起開放大量難民移入，至今收容的難民人數已高達89萬人。有外媒報導指出，美國總統當選人川普（Donald Trump）受訪說到，梅克爾開放移民入境是犯下了「災難性錯誤」。

綜合外媒報導，川普接受訪問表示，他覺得梅克爾犯了一個非常災難性的錯誤，也就是無論從何而來的非法難民她都照單全收，但川普強調說，自己仍然非常尊敬梅克爾，還是認為她依舊是全球最重要的領袖之一。

梅克爾於2015年開放收容難民，至今約有89萬移民進入德國，當中許多人都來自於中東地區。但收容難民卻引發不少治安問題，去年12月19日德國首都柏林發生耶誕市集恐攻，歹徒挾持卡車衝撞造成12人喪生，主嫌就是是突尼西亞人。

收容難民的政策遭到國內質疑，不僅讓德國國內主張反移民的德國另類選擇黨（Alternative for Germany）民調攀升10%到15%。今年9月德國大選，隸屬中間偏右基督教民主黨（CDU）的梅克爾想要連任恐面臨硬仗。