比全球平均多3分鐘 色情網站看最久的國家是...
2017-01-16 08:31
日前美國最大色情網站《PornHub》公布2016年用戶觀看數據，各國用戶平均每次瀏覽網站的時間是9分36秒，菲律賓則以12分45秒拿下全球冠軍。（圖截自PornHub）
〔即時新聞／綜合報導〕日前美國最大色情網站《PornHub》公布2016年用戶觀看數據，統計出全球各國用戶的觀看時間與傾向，其中在看A片時間方面，各國用戶平均每次瀏覽網站的時間是9分36秒，菲律賓則以12分45秒拿下全球冠軍。
《PornHub》統計各國用戶於2016看A片的平均時間排名，第一名是菲律賓（12分45秒）、第二名南非（10分46秒）、第三名美國（10分15秒）、第四名加拿大（9分49秒）、第五名澳洲（9分44秒），至於A片生產大國日本，國人平均看A片時間竟只有7分27秒，排第20名。
觀看時間最低的前5名國家，則分別是古巴（4分57秒）、蒙古（5分23秒）、玻利維亞（6分41秒）、哈薩克（6分55秒）、哥倫比亞（7分鐘）。
在各國用戶的年齡分布統計部分，「18～24」歲約占31％、「25～34」歲占29％、「35～44」歲占17％、「45～54」歲占11％、「55～64」歲約7％、「65」歲以上最少，約4％。
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