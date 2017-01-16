比全球平均多3分鐘 色情網站看最久的國家是...

日前美國最大色情網站《PornHub》公布2016年用戶觀看數據，各國用戶平均每次瀏覽網站的時間是9分36秒，菲律賓則以12分45秒拿下全球冠軍。（圖截自PornHub）

2017-01-16 08:31

〔即時新聞／綜合報導〕日前美國最大色情網站《PornHub》公布2016年用戶觀看數據，統計出全球各國用戶的觀看時間與傾向，其中在看A片時間方面，各國用戶平均每次瀏覽網站的時間是9分36秒，菲律賓則以12分45秒拿下全球冠軍。

《PornHub》統計各國用戶於2016看A片的平均時間排名，第一名是菲律賓（12分45秒）、第二名南非（10分46秒）、第三名美國（10分15秒）、第四名加拿大（9分49秒）、第五名澳洲（9分44秒），至於A片生產大國日本，國人平均看A片時間竟只有7分27秒，排第20名。

觀看時間最低的前5名國家，則分別是古巴（4分57秒）、蒙古（5分23秒）、玻利維亞（6分41秒）、哈薩克（6分55秒）、哥倫比亞（7分鐘）。

在各國用戶的年齡分布統計部分，「18～24」歲約占31％、「25～34」歲占29％、「35～44」歲占17％、「45～54」歲占11％、「55～64」歲約7％、「65」歲以上最少，約4％。