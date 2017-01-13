提前掌握災害 日本無人機可望成救災利器

日本各地近期開始嘗試利用無人機救災的實驗。（法新社）

2017-01-13 20:40

〔即時新聞／綜合報導〕無人機將成為救災的最佳利器！日本近日積極測試無人機救災，未來將利用無人機拍攝受災現場，並在災區空投救援物資、呼籲居民疏散等。

日本經濟產業省及福島縣政府12日在南相馬市進行實驗，讓無人機將貨物送至12公里外的地方，這是全球首次「全自控飛行」無人機，依設定路線飛行10公里以上，福島縣府希望將此技術活用在救災方面。

《共同社》報導，獲得日本國土交通省批准的無人機操控者中阪昌行表示，救生衣、醫藥品、食物等都能運送，若大一點的無人機，能送更重物品。去年10月他完成用無人機扔下救生圈的實驗。

大阪市立大學團隊則利用無人機拍攝3D圖像等實驗，並希望以此掌握海嘯、河水暴漲等預測，還能用無人機呼籲民眾及時疏散。

報導指出，去年8月日本東北地區曾用小型無人機到災區拍攝，成功確認坍方地點並鎖定可通行道路，國土交通省認為無人機能收集山區的細部資訊。據了解，目前無人機救災仍在測試階段，因為法規關係只能在白天航行，讓許多測試無法順利進行。