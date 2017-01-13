提前掌握災害 日本無人機可望成救災利器
2017-01-13 20:40
日本各地近期開始嘗試利用無人機救災的實驗。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕無人機將成為救災的最佳利器！日本近日積極測試無人機救災，未來將利用無人機拍攝受災現場，並在災區空投救援物資、呼籲居民疏散等。
日本經濟產業省及福島縣政府12日在南相馬市進行實驗，讓無人機將貨物送至12公里外的地方，這是全球首次「全自控飛行」無人機，依設定路線飛行10公里以上，福島縣府希望將此技術活用在救災方面。
《共同社》報導，獲得日本國土交通省批准的無人機操控者中阪昌行表示，救生衣、醫藥品、食物等都能運送，若大一點的無人機，能送更重物品。去年10月他完成用無人機扔下救生圈的實驗。
大阪市立大學團隊則利用無人機拍攝3D圖像等實驗，並希望以此掌握海嘯、河水暴漲等預測，還能用無人機呼籲民眾及時疏散。
報導指出，去年8月日本東北地區曾用小型無人機到災區拍攝，成功確認坍方地點並鎖定可通行道路，國土交通省認為無人機能收集山區的細部資訊。據了解，目前無人機救災仍在測試階段，因為法規關係只能在白天航行，讓許多測試無法順利進行。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 靈異畫面都被拍下！ 娃娃自行轉頭畫面超驚悚
- 川普上任10風險 日媒：台灣海峽恐成「彈藥庫」
- 嗆穆斯林「去吃培根吧」 英國男吃官司
- 史上最蠢肇逃！強國男撞車後竟把這個留在現場...
- 美國「電塔合唱團」樂手過鐵道 遭火車撞擊
網友回應
熱門新聞
- 海倫清桃老公18年沒嘿咻 曲家瑞：男的是gay吧
- 新北警局記者室被放10骨灰罈 擲10筊請不走
- 國民黨主席四強爭霸 洪秀柱：絕對是好事
- 狂賀！鈴木亞美升格當媽 抱兒曬母愛
- 年金改革擬新舊切割 全教總籲勿60歲起支
- 隨招停、可預約 尖石觀光公車上路
- 迪化街年貨大街開跑 北市跨局處稽查
- 屏縣稽查春節年貨食品 初步均合格
- 怕他想到過去？王仁甫補槍孫協志
- MLB》16歲飆153公里 巴西日裔少年轟動大聯盟（影音）
- 田中清桃後繼有人？陳沂質疑Paul高學歷也造假
- 喜洋洋 國光里福正宮尾牙吃湯圓寫春聯
- 「廢巷改道」過關 網溪國小運動場最快4月完工
- 同情林全 張善政說婚姻平權要兩階段立法
- 吵架跳車！余祥銓才喊娶 女友太像媽爆分手
- 台東弱勢長輩提前圍爐 8旬嬤高歌助興
- 美控排廢造假導致股價重挫 飛雅特撇清
- 人生作業簿 活下來之後
- LED路燈太亮 菊花長高不開花
- 中國逼台駐奈代表處撤館 江啟臣：零和戰正式開打
- NBA》這2位當家球星場均破20分 明星賽票數不如林書豪
- 立院超級浪費 媒體人：便當多到狗也懶得吃
- 男裝，義大利四天大王之戰-4：Loro Piana
- 「膠帶纏鞋」引發關注 補助經費一次到位
- 台南應大成果展 文字、數字也成創作靈感
- 馬公5女燒炭 動機明朗／長輩久病厭世 帶晚輩自殺
- 小英抵第4邦交國 薩爾瓦多外長接機
- 2NE1解散 CL曬4人最後合照引淚崩
- NBA》全明星賽掉出10名之外 白邊：我沒興趣
- NBA》勇士三巨頭砍72分 力阻活塞奪3連勝
- 太平輪紀念碑 半年內拆牆建公園
- 建仔婉拒經典賽 旅日3投扛主力
- 中捷綠線隔音牆恐塌? 北捷：安啦
- 達美航空5月底退出台灣 民航局已緊急聯繫
- 往事留聲機 勇氣
- 謝祖武曬25年前舊照 凍齡被封「不老男神」
- 搶年輕客群 彰化智慧公車站上路
- NANA爆乳玩手遊 手銬洩密
- NBA》雷納德前3節飆31分 馬刺主場痛宰湖人 （影音）
- 內政部︰逾8成民眾 接受自家附近蓋社宅
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：提前掌握災害 日本無人機可望成救災利器
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分