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日本千葉縣傳地震！ 規模達4.8

2017-01-13  12:24

〔即時新聞／綜合報導〕日本時間中午12點25分，日本千葉縣東北部，發生芮氏規模4.8、強度3級的地震，深度達50公里，目前尚未傳出災情，也沒有發布海嘯警報。

根據日本氣象廳發布訊息，日本時間中午12點25分，千葉縣東北部發生芮氏規模4.8地震，境內的東金市、旭市、匝瑳市、香取市、山武市、多古町、芝山町、横芝光町、成田市等，均感受到3級地震，周邊地區茨城縣的土浦市、牛久市、河内町、小美玉市等，也都能感受到2級地震。

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  • 日本時間中午12點25分，日本千葉縣東北部，發生芮氏規模4.8、強度3級的地震。（圖取自日本氣廳網站）

    日本時間中午12點25分，日本千葉縣東北部，發生芮氏規模4.8、強度3級的地震。（圖取自日本氣廳網站）

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