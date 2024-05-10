開放AI生成謎片？ OpenAI探究可能性

OpenAI標誌與AI技術示意圖。（法新社檔案照）

2024/05/10 21:10

〔編譯管淑平／綜合報導〕如ChatGPT等生成式人工智慧（AI）技術，已經能夠生成文本、圖像、影片，現在AI技術開發公司OpenAI正在研究，考慮開放用戶利用旗下AI產品，生成情色和其他露骨內容。

《衛報》9日報導，OpenAI 9日公布一份文件，討論該公司如何開發AI工具，當中揭露該公司正在考慮，讓用戶和開發者透過其產品，「負責任地」創作該公司所謂「上班不宜（not-safe-for-work）」內容，包括情色、極度血腥、誹謗和污衊用語等。該公司說，「我們正在探索，是否能夠負責任地，提供在年齡恰當的情況下，生成上班不宜內容的能力」，希望更了解用戶和社會對這方面模型行為的期待。

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OpenAI開發的生成式AI工具，包括圖片生成器DALL-E。衛報指出，雖然該公司強調，對深度偽造（deepfake）的禁令繼續適用於成人內容，但是權益運動人士認為，前述提議破壞了OpenAI公司所說開發「安全且有益的」AI之使命宣言。

負責擬定這份文件的OpenAI公司產品經理喬安娜．張（Joanne Jang，譯音）向美國《全國公共電台（NPR）》說，公司希望開啟有關是否應該一直禁止旗下產品生成情色文字、裸體影像的討論，不過不會允許深度偽造，「我們希望確保人們在不違法，和不侵犯他人權利下，有最大程度的控制權，但是深度偽造絕無可能」。

她說，「這不意味我們現在就在設法創造AI情色內容」，但是生成的內容是否被認為是情色，「端視你的定義」，「這正是我們希望討論的」。

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