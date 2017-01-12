俄駭客下一步推翻梅克爾？歐洲各國挫咧等

據傳，俄國駭客的下個目標就是推翻德國總理梅克爾。（法新社）

2017-01-12 23:24

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷被美國情報單位指控，在美國大選期間指揮駭客入侵民主黨電腦，協助親俄的共和黨參選人川普當選。對於俄國疑似介入他國選舉的行為，歐洲各國也不敢掉以輕心，尤其是今年即將舉行大選的荷蘭、法國和德國。

荷蘭國會改選將在3月首先登場，法國總統選舉將在4月至5月舉行，德國聯邦議會改選的日期則可能落在8月到10月之間。有俄國政治學者近日向德國媒體「焦點線上」（Focus Online）表示，俄國的下個目標就是推翻德國總理梅克爾，以破壞歐洲的安定。

近年來，德國的另類選擇黨、法國的民族陣線等極右派政黨聲勢崛起，令外界擔憂英國脫歐的「黑天鵝」現象可能重演。

德國聯邦憲法保護局局長馬森（Hans-Georg Maassen）受訪坦言，的確有外國勢力影響大選的可能性，德國必須要有抵抗網路攻擊的能力。荷蘭外交部長昆德斯（Bert Koenders）也說，雖然沒有證據顯示俄國駭客可能介入大選，但荷蘭政府已提高警覺。

北大西洋公約組秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天受訪表示，絕不容許從外部干涉選舉結果的行為。