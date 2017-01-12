和總統不同調 菲律賓人最信任美日、不信任中俄
2017-01-12 20:57
菲律賓高達61%民眾對中國持不信任態度。圖為杜特蒂去年訪問中國。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）上任後，採遠離美國政策，對中國及俄羅斯相當親近，但民眾卻和領導人不同調，一項最新民調顯示，菲律賓民眾最信任美國和日本，最不信任中國和俄羅斯。
綜合外媒報導，菲國民調機構「亞洲脈搏」（Pulse Asia）在去年12月6日至11日進行對他國的信任度調查，結果顯示，大多數的菲律賓民眾信任美國，比例高達76%，70%民眾信任日本，39%信任英國，中國和俄羅斯則有38%民眾信任。
在不信任方面，中國居冠，高達61%民眾對其持不信任態度，其次是俄羅斯58%，英國為55%，美國和日本的不信任比例則是23%和29%。
另外，對於經常批評杜特蒂打擊毒品行動的聯合國，有74%菲律賓人對其持信任態度，25%不信任。對歐盟的信度比例為50%，不信任比例為47%。
菲律賓《abs-cbn 新聞》指出，美國和日本是菲律賓最重要的盟友，但調查結果和杜特蒂對美國、中國和俄羅斯的態度互相矛盾，杜特蒂自上任後屢次批評美國，與此同時，他積極尋求改善與中國關係，還對俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）表示欽佩。
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