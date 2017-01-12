美準國務卿：中國南海造島須停止 也不准登島！

提勒森表示，中國必須停止南海造島，也不得登島。（美聯社）

2017-01-12 19:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國準國務卿提勒森（Rex Tillerson）當地時間11日在參議院表示，應禁止在中國在南海造島，也不得在島上部署軍事設施。

綜合外媒報導，提勒森強硬指責中國，他認為中國在南海造島並進行軍事部署的行為，類似俄羅斯入侵克里米亞，川普政府將要求中國停止造島，且不得從事軍事活動。

他表示，「我們將向中國發出明確信號，第一，建造人工島嶼必須停止；第二，不得登島。」他補充，「他們（指中國）在侵占領土，宣稱控制這些不屬於中國的土地。」

提勒森把問題歸咎給美國總統歐巴馬，他認為歐巴馬政府對南海問題反應不當，造成中國得寸進尺，美國勢必得採取相關回應。

報導指出，提勒森說法肯定會激怒中國，中國去年無視國際法庭對南海問題的裁決。華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）資深研究員葛來儀（Bonnie Glaser）對此表示擔憂，「中國國家主席習近平面對美國不會軟弱，中國也不可能接受美方說法。」

此外，提勒森也提到，美國透過《台灣關係法》與「六項保證」對台灣許下重要承諾，「我們必須重申、並讓台灣清楚知道，我們（美國）會履行承諾。」