測試「蜂群」無人機 美軍方：使我們領先對手

美國國防部表示，已於一次行動中成功釋放超過103架微型無人機，是有史以來最大規模的「蜂群」技術測試。（擷取自《Fox》影片）

2017-01-10 15:46

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部當地時間週一（9日）宣布，在去年10月進行的一次測試行動中，3架F/A-18大黃蜂戰鬥機於飛行間成功發射了103架微型無人機「Perdix」，是有史以來最大規模的「蜂群」無人機測試。

跟據美媒《Fox》報導，美國國防部目前正積極開發無人機自主系統，這次測試成功展現了微型無人機高級的群體行為，如集體決策、適應性飛行及自我修復等。「我祝賀這次如此成功的測試」，國防部長卡特表示，「這是在尖端科技上的重大創新，將使我們領先對手」。

國防部指出，Perdix無人機並不是預先排程的個體，而像是集體生物，共享一個大腦進行決策處理，並協調彼此間的互動。「因為每架Perdix都與其他無人機進行通信與協作」，SCO行動總監羅普（William Roper）進一步解釋道，「所以這個『蜂群』並沒有領導者，每架Perdix隨時可以流暢地加入、離開團隊」。

報導指出，Perdix無人機以3D列印技術大量生產，成本低廉。在本次測試中，國防部首度使用小型、廉價、搭載自主系統的微型團隊來執行過往只有大型、昂貴的團隊能完成的任務，國防部因此將其形容為「空前的創舉」。

據悉，Perdix無人機最初由麻省理工學院工程學院設計，於2013年起轉為軍事用途。美國國防部指出，Perdix可承受的飛行極速為0.6馬赫，最低可在攝氏零下10度正常運作，最新一代的版本更可承受高速行駛戰鬥機艙拋投所產生的巨大衝擊力。

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