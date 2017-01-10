測試「蜂群」無人機 美軍方：使我們領先對手
2017-01-10 15:46
美國國防部表示，已於一次行動中成功釋放超過103架微型無人機，是有史以來最大規模的「蜂群」技術測試。（擷取自《Fox》影片）
〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部當地時間週一（9日）宣布，在去年10月進行的一次測試行動中，3架F/A-18大黃蜂戰鬥機於飛行間成功發射了103架微型無人機「Perdix」，是有史以來最大規模的「蜂群」無人機測試。
跟據美媒《Fox》報導，美國國防部目前正積極開發無人機自主系統，這次測試成功展現了微型無人機高級的群體行為，如集體決策、適應性飛行及自我修復等。「我祝賀這次如此成功的測試」，國防部長卡特表示，「這是在尖端科技上的重大創新，將使我們領先對手」。
國防部指出，Perdix無人機並不是預先排程的個體，而像是集體生物，共享一個大腦進行決策處理，並協調彼此間的互動。「因為每架Perdix都與其他無人機進行通信與協作」，SCO行動總監羅普（William Roper）進一步解釋道，「所以這個『蜂群』並沒有領導者，每架Perdix隨時可以流暢地加入、離開團隊」。
報導指出，Perdix無人機以3D列印技術大量生產，成本低廉。在本次測試中，國防部首度使用小型、廉價、搭載自主系統的微型團隊來執行過往只有大型、昂貴的團隊能完成的任務，國防部因此將其形容為「空前的創舉」。
據悉，Perdix無人機最初由麻省理工學院工程學院設計，於2013年起轉為軍事用途。美國國防部指出，Perdix可承受的飛行極速為0.6馬赫，最低可在攝氏零下10度正常運作，最新一代的版本更可承受高速行駛戰鬥機艙拋投所產生的巨大衝擊力。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- iPhone10週年 當年曾被微軟巨頭大肆嘲笑....
- 又有俄國外交官死亡 駐希臘官員陳屍寓所
- 測試「蜂群」無人機 美軍方：使我們領先對手
- 美艦警告射擊 嚇阻伊朗快艇接近
- 英研究：酒吧小酌一番 有益身心健康
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 應對遼寧艦 傳台「航母殺手」飛彈將作戰測評
- 海倫清桃夫被疑學歷造假 但碩士論文曝光...
- 新春遇舊仇家 J.湯瑪斯搶頭彩
- 運將好心借錢 她卻找鎖匠開鎖偷錢
- 聯電前執行長 加入中國紫光
- 《國際現場》中信、凱雷 接下中港麥當勞
- 美耐皿容器抽查 筷子驗出甲醛
- 七星劍頂天立地2周 眭澔平：都結蜘蛛絲了
- NBA》「時候到了」 阿根廷老將今宣布退休
- 吳敦義哭了 徐世榮：不在乎人民的哭又有何意義？
- 一例一休爭議解套 傳英全允訂「彈性工時」配套
- 證券行情表、證券表格
- 林明昇：興航招標處分飛機 30到40家業者有興趣
- 柯建銘自訴告馬英九 北院、北檢審查偵辦中
- 22藍委相挺 吳敦義展黨內實力
- 男星假戲真做 當著人妻老公面前喊「我愛妳」
- 兼具環教、觀光功能 石岡壩管理中心 新建工程動土
- （影音）余文樂為了操出大肌肌 哽咽「晚餐只有6顆藍莓」
- 鬆口氣！ 台北農產聲明：春節前不怠工！
- 跟蹤女生辯追愛 法官打臉
- 《台股青紅燈》賓士的台灣奇蹟
- 不敵高鐵吸客 日統4路線將停駛
- 疑病痛纏身 老婦陽台上吊亡
- 民主街拓寬 秀水綠隧留原地
- 一例一休增上億人事成本 昇恆昌董座：保證不減薪、不裁員
- 中職》手肘韌帶輕微撕裂傷 蘇智傑開季先擔任DH
- 台塑四寶去年獲利歷史次高 台塑化最好
- 獨居老人變志工生力軍 勁歌熱舞不輸年輕人
- 要求部長出面 興航工會佔領勞動部1樓大廳
- 春節澎湖班機 民航不足軍機將支援
- 女星吹酒測器「口氣差」 警察瞬間結屎面
- 淡水今晨低溫13.6度 週五還有冷氣團來襲！
- 自由廣場》一例一休符合綠色經濟發展方向
- 立院二讀電業法 開放綠電直供
- 台股收盤上漲7.22點 報9349.64點
- 產品轉型有成 網通股營收上衝
- 網買陳綺貞簽名照被要求先付款 買家憤寫「白痴」挨告
- 機捷直達車拆座位 增行李空間
- （影音）楊丞琳謝絕合作李榮浩 自立門戶也不向他諮詢
- 南市勞工局長扮財神 媒合就業
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：測試「蜂群」無人機 美軍方：使我們領先對手
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分