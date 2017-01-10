驚！小行星上週近距離掠過地球
2017-01-10 13:32
俄羅斯車里雅賓斯克曾被小行星撞擊。（圖擷取自YouTube）
〔即時新聞／綜合報導〕最近有一顆小行星，在週一時從地球附近掠過，最驚險的是這顆小行星在上週六才被發現，幸好沒有撞上地球。天文學家預計，這顆小行星將在今年12月28日再次近距離掠過地球。
綜合媒體報導，美國亞利桑那大學「卡特林那巡天系統」（Catalina Sky Survey）上週六發現這顆名為「2017 AG13」的小行星，直徑長約有10層樓高（25到35公尺），以每秒約16公里速度通過地球附近，其小行星和地球的距離，約是地球和月球一半的距離。天文新聞網站《Slooh》的專家費爾德曼（Eric Feldman）表示，這顆小行星在1月9日上午7時47分掠過地球，速度非常快，而且非常接近地球。
費爾德曼說，「2017 AG13」的規模，與2013年撞擊俄羅斯車里雅賓斯克（Chelyabinsk）的小行星一樣。也就意味著，如果這顆小行星撞擊到地球，其影響將是類似的。
相關連結請見：
asteroid （2017 AG13） missed earth by 0.5 lunar distances: diameter ~25 m, velocity 15.7 km/s, energy ~723 kilotons. https://t.co/NVeUEeiMfL— Asteroids and Comets （@AsteroidMisses） 2017年1月9日
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