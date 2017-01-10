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驚！小行星上週近距離掠過地球

俄羅斯車里雅賓斯克曾被小行星撞擊。（圖擷取自YouTube）

2017-01-10  13:32

〔即時新聞／綜合報導〕最近有一顆小行星，在週一時從地球附近掠過，最驚險的是這顆小行星在上週六才被發現，幸好沒有撞上地球。天文學家預計，這顆小行星將在今年12月28日再次近距離掠過地球。

綜合媒體報導，美國亞利桑那大學「卡特林那巡天系統」（Catalina Sky Survey）上週六發現這顆名為「2017 AG13」的小行星，直徑長約有10層樓高（25到35公尺），以每秒約16公里速度通過地球附近，其小行星和地球的距離，約是地球和月球一半的距離。天文新聞網站《Slooh》的專家費爾德曼（Eric Feldman）表示，這顆小行星在1月9日上午7時47分掠過地球，速度非常快，而且非常接近地球。

費爾德曼說，「2017 AG13」的規模，與2013年撞擊俄羅斯車里雅賓斯克（Chelyabinsk）的小行星一樣。也就意味著，如果這顆小行星撞擊到地球，其影響將是類似的。

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  • 小行星「2017 AG13」和地球的距離，約是地球和月球一半的距離。（圖擷取自Slooh推特）

    小行星「2017 AG13」和地球的距離，約是地球和月球一半的距離。（圖擷取自Slooh推特）

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