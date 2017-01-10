共機昨闖南韓防空識別區 韓戰機緊急升空
2017-01-10 10:10
〔即時新聞／綜合報導〕南韓軍方人士指出，約10架中國軍機昨日上午至下午多次進入南韓航空識別區，南韓空軍緊急出動10餘架戰機前往該空域巡航，而這批中國軍機疑似就是昨日飛往對馬海峽的軍機編隊。
綜合外媒報導，南韓軍方人士透露，約有10架中國軍機從昨日上午10點至下午3點多次進入南韓防空識別區，識別區位於濟州島西南方離於島周邊。南韓空軍立刻出動F-15K、KF-16等10多架戰機前往防空識別區巡航，對中國軍機發出警告信號。
日本防衛省統合幕僚監部昨日指出，中國軍機機隊包括6架H-6轟炸機、1架Y-8早期預警機、1架Y-9情報蒐集機，機隊從長崎縣對馬南側通過，飛向日本海東北方，隨後在島根縣隱岐諸島北方空域折返，再次通過對馬海峽返回東海。而南韓軍方指出，進入南韓防空識別區的軍機包括轟炸機、預警機等機型，和日方情資相符，疑似是同機隊。
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