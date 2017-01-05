偷藏手機搞自拍 蠢囚犯害慘全監獄GG了

2017-01-05 16:46

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名囚犯日前偷渡智慧型手機入獄，異想天開地想要記錄「囚犯生活」，沒想到才剛上傳影片至社群網站IG（Instagram），便立即被獄方發現，害得全牢房都遭到地毯式搜查。

根據美媒《紐約每日新聞》報導，囚犯麥克凱尼（Normin McKenny）偷渡了數個違禁品入監，其中包含一隻手機。透過手機，麥克凱尼與獄友自拍了數段影片，將其標記為《這就是鐵欄杆後的生活》，並在上月19日上傳IG。

報導稱，影片上傳後吸引許多網友觀看，當天湧入超過1.4萬人次瀏覽，麥克凱尼儼然成為當地網紅。不過這段熱門影片隨即吸引到懲教署官員注意，事件也曝了光，現在麥克凱尼的刑期恐因而增長，而他的獄友也吃足了苦頭。

懲教署官員表示，獄方因此發動「地毯式搜索」，成功搜出另外兩隻手機、一個充電器、4張sim卡、一副刀刃及一把自製小刀。「這起事件仍在調查中」，懲教署發言人索恩（Peter Thorne）表示，「發現影片的官員將有望因此獲得榮譽升官」。