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好爽！他繼承老爸逾4023億財產

2017-01-05  08:34

〔即時新聞／綜合報導〕根據一份新的調查報告，南韓富豪裡，高達63%都來繼承來自祖宗的財產，富三代裡的首富是三星電子會長李健熙，其財產規模達126億美元（約合台幣4023億元），而他的兒子，三星電子副會長李在鎔也有62億美元的繼承，等於李家這父子從祖宗那裡繼承了188億美元，約達6016億的巨額財富。

《韓聯社》報導，韓國企業經營評價機構CEOSCORE最新調查顯示，韓國的股票富豪中，有高達63%是通過繼承獲得財產，這比例是在韓美中日4國中最高。

而在這些繼承富豪中，首富是三星電子會長李健熙，其財產規模達126億美元；第二名是愛茉莉太平洋集團會長徐慶培以84億美元；第三名是三星電子副會長李在鎔有62億美元；後面還有現代集團會長鄭夢九（48億美元）、NEXON創始人金正宙（41億美元）。

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  • 南韓三星電子會長李健熙。（圖擷取自網路）

    南韓三星電子會長李健熙。（圖擷取自網路）

  • 南韓三星電子副會長李在鎔。（圖擷取自網路）

    南韓三星電子副會長李在鎔。（圖擷取自網路）

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