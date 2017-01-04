記錯號碼打給警察要買毒 男讓販毒集團被逮

2017-01-04 21:27

〔即時新聞／綜合報導〕中國杭州有名毒蟲日前打電話給藥頭，想要購買海洛因，但他卻撥錯了電話號碼，打給了警察，機警的員警聽到對方問「有沒有貨？」，便發現對方是毒蟲，因此「將錯就錯」設下埋伏，成功逮捕了毒蟲以及上游的毒販。

《澎湃新聞》報導，王姓毒蟲當時不知道自己撥錯電話，還要求「藥頭」上門服務，細心的警員於是在電話中慢慢地套出毒蟲的姓名、所在位置等詳細資訊，且稱因「高純度的貨」需要時間，趁機布下埋伏。

大批警力於是在約定的地點等待，王姓毒蟲和友人、朱姓毒販一同當場被逮，據了解，王男平常會和朱男一同吸毒，朱男也是王男的「供貨商」之一，當天王男想買海洛因，但朱男沒有現貨，王男才會聯繫其他賣家，但他卻記錯了號碼，打給了警員，最終自投羅網。

警方之後再循線逮捕其他2名涉嫌販毒的嫌犯，目前朱男等3人因涉嫌販毒被刑事拘留，王男則是因吸毒被行政拘留。

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