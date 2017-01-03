崔順實之女延長監禁 最快二月才能返韓
2017-01-03 10:57
因丹麥奧爾堡法院決定將鄭尤拉的監禁時間延長至1月30日，她最快要2月才能返回韓國接受調查，有可能拖延到南韓閨密案獨立檢察組的調查時程。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕南韓閨密干政案要角、崔順實的女兒鄭尤拉，昨日在丹麥遭到警方逮捕，南韓駐丹麥大使已前往探視鄭尤拉，並要求其上繳護照，丹麥奧爾堡法院昨日決定將鄭尤拉的監禁時間延長至1月30日，她最快要2月才能返回韓國接受調查，有可能拖延到南韓閨密案獨立檢察組的調查時程。
根據南韓《韓聯社》報導，丹麥檢方昨日表示，將查明鄭尤拉是否在丹麥犯法後再決定是否對其起訴，而韓方現在只要求臨時逮捕鄭尤拉，日後若提出引渡要求及案件資料，丹麥檢方才會研究是否引渡鄭尤拉。有外交界人士指出，鄭尤拉最快也要2月才能返韓接受調查，有可能在南韓閨密案獨立檢察組辦案期限屆滿後才回國。
韓方指出，丹麥當地時間1日晚間10點，鄭尤拉在奧德堡市一處住宅被逮，丹麥警方還將一名疑似為鄭尤拉之子的1歲男嬰、疑似保母的60歲韓籍女子以及2名20多歲的韓籍男子一同帶走，丹麥奧爾堡法院已決定將鄭尤拉的監禁時間延長至1月30日晚上9點。
而針對鄭尤拉的護照效力，南韓閨密案獨立檢察組日前著手作廢其護照，先前曾寄送上繳護照的行政命令書至正由拉的南韓住處，但鄭尤拉尚未領取，而南韓駐丹麥大使已前往探視鄭尤拉，要求她上繳護照，而依據南韓《護照法》，鄭尤拉所持護照將在接收到此行政命令的7天後失效，即為南韓時間1月10日。
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