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「真魚版」波妞？ 日本謎樣生物爆紅

日本將這種魚稱為「氣球魚」，真正的名字為「太平洋塔氏刺獅子魚」。（圖擷取自影片）

2017-01-02  19:29

〔即時新聞／綜合報導〕日本《北海道新聞》近日在推特上貼出一段影片，影片中一群體型嬌小的魚吸附在容器底部，其模樣讓日本網友大呼像極了日本動畫大師宮崎駿的作品《崖上的波妞》裡的主角「波妞」。

日本將這種魚稱為「氣球魚（日文：フウセンウオ，英文：Balloon Lumpfish）」，真正的名字為「太平洋塔氏刺獅子魚」，外型如球般圓滾滾的，大小約如一顆乒乓球，加上一雙黑白的大眼，模樣有如動畫《崖上的波妞》裡的主角「波妞」。

不過這種氣球魚似乎不擅長游泳，大多利用吸盤將身體固定在岩壁的陰影處，以躲避天敵的攻擊或避免遭到水流沖走。氣球魚一般生長於20度以下的水溫，分佈在日本青森縣、北海道等東北部，水深90公尺到150公尺、20度以下水溫的海域，因此並不適合人工飼養，在水族館也不常見。

因為外型的關係，讓氣球魚大受日本網友歡迎，紛紛表示「根本是波妞的『真於版』」、「跟波妞一樣可愛！」、「不會游泳的氣球魚，彷彿看見自己...」。

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  • 「氣球魚」外型，令日本網友大呼像極了動畫《崖上的波妞》裡的主角「波妞」。（圖擷取自YouTube）

    「氣球魚」外型，令日本網友大呼像極了動畫《崖上的波妞》裡的主角「波妞」。（圖擷取自YouTube）

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標題：「真魚版」波妞？ 日本謎樣生物爆紅


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