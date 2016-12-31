| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
古坑鄉一人跌落萬年峽谷 消防人員搶救中 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水 最High新年城 一起迎接2017
 首頁 > 國際

比爾蓋茲示警 未來10年流感爆發恐「束手無策」

2016-12-31  15:03

〔即時新聞／綜合報導〕微軟創始人、億萬富豪比爾蓋茲（Bill Gates）日前在《BBC》電台時事節目《今日》表示，從伊波拉（Ebola）和茲卡（Zika）疫情爆發可得知，現今的醫療系統，仍無力應付，並預測未來10年，全球對於迅速蔓延的致命流感，更將束手無策。

《BBC》中文網報導，比爾蓋茲的基金會投入數十億美金，致力於發展中國家的疫苗開發，與改善醫療系統。他也曾預測，未來幾十年，可能爆發大規模流感疫情。因為從伊波拉到現茲卡病毒，顯示出人類對致命流感尚未做好準備，甚至做得不夠多，新藥物的開發也需要持續改善。

比爾蓋茲更進一步表示，出現病情時，在開發新藥和疫苗的能力，以及尋找病人、嘗試阻止疫情擴散方面，「我們沒有穩健的緊急反應系統」，但很多國家正在試圖想辦法解決，包括確保監管、責任、組織等控制範圍，提升緊急應變能力。

然而，比爾蓋茲樂觀表示，「我們將會有更好的醫療工具，以及緊急應變對策」，另附上但書，「如果致命流感病毒迅速擴散的話，可能反倒會變成悲劇」，因此「我們應該嘗試各種新方法，大幅降低風險」。

廣告
  • 微軟創始人、億萬富豪比爾蓋茲（Bill Gates）日前受訪表示，未來10年，全球對於迅速蔓延的致命流感，將束手無策。（圖擷取自BBC）

    微軟創始人、億萬富豪比爾蓋茲（Bill Gates）日前受訪表示，未來10年，全球對於迅速蔓延的致命流感，將束手無策。（圖擷取自BBC）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 伊波拉 比爾蓋茲 流感 疫情 病毒 茲卡
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
- 迎接2017！好友派對輕鬆辦！
❉歡聚一堂沙拉盤
❉人見人愛開胃菜
❉Party點心150道
❉Happy飲品31款
轉寄

標題：比爾蓋茲示警 未來10年流感爆發恐「束手無策」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月31日‧星期六‧丙申年臘月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.