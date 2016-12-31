比爾蓋茲示警 未來10年流感爆發恐「束手無策」

2016-12-31 15:03

〔即時新聞／綜合報導〕微軟創始人、億萬富豪比爾蓋茲（Bill Gates）日前在《BBC》電台時事節目《今日》表示，從伊波拉（Ebola）和茲卡（Zika）疫情爆發可得知，現今的醫療系統，仍無力應付，並預測未來10年，全球對於迅速蔓延的致命流感，更將束手無策。

《BBC》中文網報導，比爾蓋茲的基金會投入數十億美金，致力於發展中國家的疫苗開發，與改善醫療系統。他也曾預測，未來幾十年，可能爆發大規模流感疫情。因為從伊波拉到現茲卡病毒，顯示出人類對致命流感尚未做好準備，甚至做得不夠多，新藥物的開發也需要持續改善。

比爾蓋茲更進一步表示，出現病情時，在開發新藥和疫苗的能力，以及尋找病人、嘗試阻止疫情擴散方面，「我們沒有穩健的緊急反應系統」，但很多國家正在試圖想辦法解決，包括確保監管、責任、組織等控制範圍，提升緊急應變能力。

然而，比爾蓋茲樂觀表示，「我們將會有更好的醫療工具，以及緊急應變對策」，另附上但書，「如果致命流感病毒迅速擴散的話，可能反倒會變成悲劇」，因此「我們應該嘗試各種新方法，大幅降低風險」。