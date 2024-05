機師暖心繞飛讓班機兩側乘客欣賞極光 卻遭1人投訴延誤航班

2024/05/13 15:08

李欣潔/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕20多年來最強太陽風暴10日襲擊地球,帶來強烈地磁風暴,讓包括北美、歐洲、亞洲和澳洲多地,有客機在空中遇到絢麗極光,機師暖心繞圈讓左右兩側座位乘客都可以有機會欣賞,卻遭到1名乘客投訴延誤航班。

1名波音737飛行員在X平台表示,在當地時間11日起飛前,他特別向乘客通報在進入黑夜時,航班有可能遇到極光,更提早15分鐘提醒空服員及乘客調暗燈光,不久後極光果然在飛機左方出現;為了讓所有乘客都能看到極光秀,飛行員在37000英尺的高度短暫改變了飛機航線,掉頭繞圈,讓坐右邊的乘客也有機會親睹絢麗極光。

請繼續往下閱讀...

不過機師的暖心之舉卻遭到1名乘客投訴延誤航班,認為這是她所遇過最不專業的事;對此,機師表示,他可以理解不是每個人都會對此滿意,但相信機上大多數的乘客都感到非常高興,而且航班本身已延誤了1小時,繞圈亦只是增加了5分鐘飛行時間,而這些機會(極光大爆發)並不會常常出現。

Saturday, I flew an Eastbound transcon



I briefed passengers on Aurora possibility before takeoff, then again as we approached darkness. Asked FAs & passengers to dim lights 15 min ahead. A good show! I felt bad only passengers on the left could see…



So I reversed course, held… pic.twitter.com/rsVyyE1DFe