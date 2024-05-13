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機師暖心繞飛讓班機兩側乘客欣賞極光 卻遭1人投訴延誤航班

機師暖心繞圈讓左右兩側座位乘客都可以有機會欣賞，卻遭到1名乘客投訴延誤航班。飛機遇極光示意圖，與本新聞無關。（路透）

機師暖心繞圈讓左右兩側座位乘客都可以有機會欣賞，卻遭到1名乘客投訴延誤航班。飛機遇極光示意圖，與本新聞無關。（路透）

2024/05/13 15:08

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕20多年來最強太陽風暴10日襲擊地球，帶來強烈地磁風暴，讓包括北美、歐洲、亞洲和澳洲多地，有客機在空中遇到絢麗極光，機師暖心繞圈讓左右兩側座位乘客都可以有機會欣賞，卻遭到1名乘客投訴延誤航班。

1名波音737飛行員在X平台表示，在當地時間11日起飛前，他特別向乘客通報在進入黑夜時，航班有可能遇到極光，更提早15分鐘提醒空服員及乘客調暗燈光，不久後極光果然在飛機左方出現；為了讓所有乘客都能看到極光秀，飛行員在37000英尺的高度短暫改變了飛機航線，掉頭繞圈，讓坐右邊的乘客也有機會親睹絢麗極光。

不過機師的暖心之舉卻遭到1名乘客投訴延誤航班，認為這是她所遇過最不專業的事；對此，機師表示，他可以理解不是每個人都會對此滿意，但相信機上大多數的乘客都感到非常高興，而且航班本身已延誤了1小時，繞圈亦只是增加了5分鐘飛行時間，而這些機會（極光大爆發）並不會常常出現。

航班軌跡圖。（圖擷自X）

航班軌跡圖。（圖擷自X）

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