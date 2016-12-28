脫北公使揭北韓現實 白天讚金正恩晚上偷看韓劇

2016-12-28 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕前北韓駐英公使太永浩8月攜家人叛逃到南韓，27日在首爾市政府召開記者會談到北韓現況，他指出，金正恩體制內部正在腐蝕，北韓人白天高呼金正恩萬歲，晚上就躲在被窩裡偷看韓劇。

南韓《朝鮮日報》報導，太永浩在記者會上表示，金正恩體制表面上看起來穩固，但內部正在腐蝕，民眾白天讚嘆金正恩，晚上就躲在被窩裡偷看南韓電影等，「這就是北韓的現實」。他還表示，北韓人沒有沒看過南韓電視劇和電影的，並在現場豎起大拇指。

他指出，金正恩對這樣的動向瞭如指掌，對平民和幹部實行監視，進行恐怖統治。太永浩說，他也對自己不得不高呼「金正恩萬歲」、機會主義的生存方式感到羞愧。他還說，在英國被問到為何會宣傳那樣的北韓體制時，因職務上必須維護北韓，「所以那段時間過得很辛苦」。

太永浩說，北韓攔截一切外部情報流入，「任何人都不可能例外」，連勞動黨最高實權部門的組織指導部副部長，到外務省（外交部）也不能靠近播放《CNN》的房間。

太永浩還說，「只要金正恩還活著，北韓就絕對不可能放棄核武器」。他也表示，可以明確斷言金正恩（政權）將是最後一個，指出北韓政權已成立70年，至今仍用恐怖政治和死刑來維繫的社會毫無未來可言。