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「你爸會毀了國家！」 他機上嗆川普女兒的下場是...

伊凡卡在機上被其他乘客嗆。（圖取自TMZ網站www.tmz.com）

2016-12-23  09:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統當選人川普的千金伊凡卡，在紐約的甘迺迪機場搭乘捷藍航空（JetBlue）客機時，被一名男乘客嗆聲，該男子對伊凡卡大聲說，「你爸會搞垮我們國家！」事後男子被趕下飛機。

八卦新聞網站《TMZ》報導，這名男乘客在飛機起飛前，大聲斥責伊凡卡說，「妳爸會毀了我們國家。」接著他大喊，「她為什麼會搭我們的班機？她應該有私人飛機。」

伊凡卡表現得相當冷靜，過程中都沒有理會男子，反而是和小孩說話，並用蠟筆轉移小孩的注意力。

機組人員則立刻將該男子帶離現場，並要求他離開班機，男子臨走前仍向伊凡卡大叫，「因為我表達意見，妳就要把我踢下飛機嗎？」

捷藍航空（JetBlue）事後發出聲明表示，確實有乘客被請下飛機，但沒有證實媒體報導的內容。據了解，該男子是一名紐約律師，消息曝光後和男子同行的同性伴侶駁斥報導說法，他強調，「我先生以平靜語氣表達他的不悅，機組人員聽到後便把我們踢下飛機。」

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