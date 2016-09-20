《名偵探柯南》編劇古內一成 胰臟癌病逝

2016-09-20 14:22

〔即時新聞／綜合報導〕又一位「柯南團隊」成員等不到結局的那天，參與《名偵探柯南》電視、電影的編劇古內一成，本週驚傳在7月時已過世，許多柯南迷得知消息都感到震驚與不捨。

日本編劇家古內一成，1979年參與日本知名刑事劇《向太陽怒吼》編劇團隊正式出道，早期作品都以電視刑事劇為主，1996年後加入《名偵探柯南》電視製作團隊，後期作品都以創作《名偵探柯南》電視、電影劇本為主。

日本編劇小林雄次18日在推特上轉載本週出刊的日本雜誌《月刊DRAMA》10月號訃聞消息，古內一成已在今年7月18日因胰臟癌過世，享年60歲，消息讓許多網友都感到震驚。

截至2016年為止，《名偵探柯南》系列電影已有20部作品，其中有14部的電影劇本都是由古內一成創作，柯南電影首發作《引爆摩天樓》，以及獲得高評價的《世紀末的魔術師》都是出自古內之手，而古內最後一部柯南電影作品是2014年上映的《異次元的狙擊手》。除了電影劇本，古內同時也參與《名偵探柯南》電視版原創劇情的劇本創作。

今年1月，《名偵探柯南》電視、電影的初代製作人吉岡昌仁才因病過世，今年上映的電影《純黑的惡夢》，製作團隊特別在片尾打上「In memory of 吉岡昌仁」來追憶，如今再傳出古內的過世消息，就有網友難過地說，若明年電影片尾再打上「In memory of 古內一成」，一定會忍不住哭出來。