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驚！祖父母忘帶鑰匙 竟將孫子綁繩索降下墜樓亡

男童墜樓身亡後，爺爺抱著孫子遺體痛哭。（圖擷自《四川在線》）

2016-09-20  12:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川省達州市19日發生一起意外，一名11歲男童從5樓墜樓身亡。不過，警方調查發現，起因是該名男童的爺爺奶奶將鑰匙忘在家中，要用繩索將男童從5樓降到4樓家裡幫忙拿鑰匙，但繩子在途中斷裂，才導致這起悲劇發生。

據中媒報導，四川省達州市宣漢縣柏樹鎮19日中午一名11歲男童的爺爺奶奶發現將鑰匙忘在家中，爺爺奶奶用繩子將孫子綁好，希望把男童從5樓陽台吊到4樓家中，幫忙拿鑰匙。不料，繩子在升降途中斷裂，造成男童當場墜地身亡，爺爺悔恨地坐在1樓抱著男童遺體哭泣。

柏樹鎮政府辦公事人員證實，19日下午該鎮發生這起意外事故，造成1名男童死亡。死者父母常年在外地打工，此事為男童的祖父母忘記帶鑰匙外出，於是以繩索降下的方式想讓男童從窗戶進入，卻導致男童墜樓身亡，造成這起悲劇。

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  • 男童墜樓後，引發附近居民圍觀。（圖擷自網路）

    男童墜樓後，引發附近居民圍觀。（圖擷自網路）

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相關關鍵字： 中國 四川 墜樓 悲劇 男童
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