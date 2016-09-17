「砰！」自小客倒車太猛 竟衝上民宅屋頂

該處為一山村，道路狹窄不平，當時該名司機因路況不熟，誤以為後方還有一段空間，加上倒車時正在下坡路段，才會在油門踩太大力之下，直接衝上一旁的民房屋頂。（圖擷自微博）

2016-09-17 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕什麼樣的倒車技術竟然能一倒就衝上別人家的屋頂？微博上今（17）日瘋傳，在山東青島的嶗山區雕龍嘴村一帶，有一輛自小客車在踩油門倒車時，竟一不小心把車衝上路邊的農屋屋頂，這番景象不僅引來許多民眾在旁圍觀，相關照片也在網路引發熱議，有人笑問這開車技術也太厲害，還有人笑稱，「應是把車倒出了PS（修圖軟體）效果」。

據媒體相關報導指出，該處為一山村，道路狹窄不平，當時該名司機因路況不熟，誤以為後方還有一段空間，加上倒車時正在下坡路段，才會在油門踩太大力之下，直接衝上一旁的民房屋頂，所幸這起事故並未造成人員傷亡。