懷孕搭地鐵沒人讓座 女星發文埋怨反被嗆爆

美國電影女星奧利維亞·維爾德（Olivia Wilde）喜懷第二胎，最近她在推特抱怨坐地鐵時竟然沒有人讓位，孰料卻被網友回文嗆爆。（美聯社）

2016-09-17 14:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國電影女星奧利維亞·維爾德（Olivia Wilde）曾演出2011年上映的電影《創：光速戰記》，目前喜懷第二胎，最近她在推特抱怨坐地鐵時竟然沒有人讓位，孰料卻被網友回文嗆爆。

據《美國週刊》（US WEEKLY）報導，奧利維亞·維爾德在推特上表示，地鐵上一個個身強力壯的乘客都不願讓位給一個明顯懷孕的孕婦，讓她氣得想要站在他們的身旁就直接分娩。

不過，美國網友不是好惹的，直接嗆女星「我可沒叫妳懷孕」，還說奧利維亞·維爾德完全付得起Uber的錢，何必來搭火車，最後更強調每個人都是花一樣的錢坐地鐵，意指每位乘客都有坐座位的權利。