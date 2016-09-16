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MIT就是讚！台灣威士忌出現在美國影集

於FOX頻道播出的《金錢戰爭》（Billions），主角們品嘗了台灣金車公司出品的噶瑪蘭威士忌，對其醇厚的口感大讚不已。（圖擷自Imgur）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2016-09-16  09:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國影集近來經常出現台灣的人事物，無論是刊有台北市長柯文哲的報紙、我國國旗都紛紛躍上螢幕。現在於FOX頻道播出的《金錢戰爭》（Billions），主角們也品嘗了台灣金車公司出品的噶瑪蘭威士忌，更對其醇厚的口感大讚不已。

《金錢戰爭》由保羅賈麥提（Paul Giamatti）飾演一位剛正不阿的紐約檢察官，他懷疑達米安路易斯（Damian Lewis）所飾演的華爾街大亨，暗地裡透過內線交易以累積財富，從而展開針鋒相對的調查。

在第6集中，保羅賈麥提所飾演的主角想與妻子表達歉意，為兩人分別倒了一杯威士忌，而這就是來自金車公司的噶瑪蘭威士忌。劇中主角喝完後還感嘆「台灣比蘇格蘭還會釀酒」。這段劇情也在PTT的美劇版（EAseries）引起討論，許多鄉民都直呼這支酒真的超難買，在經過美劇宣傳後，未來恐怕有錢也買不到了。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 金車噶瑪蘭威士忌在國際上頗受好評。（資料照，記者楊宜敏攝） 　<b>☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆</b>

    金車噶瑪蘭威士忌在國際上頗受好評。（資料照，記者楊宜敏攝） 　☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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