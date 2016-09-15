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日本民進黨黨代表 蓮舫過半數當選

台裔日本參議院議員蓮舫在今天上午的黨代表（黨魁）選舉的第一次投票中，以在849點之中獲得503點的過半數當選。（路透）

2016-09-15  14:30

〔駐日特派員張茂森／東京報導〕陷入同時擁有中華民國和日本雙重國籍爭議的台裔日本參議院議員蓮舫在今天上午的黨代表（黨魁）選舉的第一次投票中，以在849點之中獲得503點的過半數當選，擊敗對手前原誠司（230點）和玉木雄一郎（116點）。

現年48歲的蓮舫曾在北京留學，為東京都選出的參議員，當選3次，在民進黨內屬於野田前首相的派閥，過去曾為電視新聞節目播報員，2006年首次當選民主黨的參議員，出任行政刷新相，以大砍特砍政府預算出名，在日本開發新世代超級電腦的預算問題上，以「為什麼一定要世界第一，第二不行嗎」而成為日本名言，同時引起猛烈批判，也因此與日本大多數諾貝爾獎得主為敵。

在參選黨代表的過程中，因同時擁有台灣和日本國籍而遭到保守政治家的撻伐。

蓮舫被批曾經說「台灣不是國家」，對此她解釋這只是引述日本的外交政策，但不知道為何引起風波。

日本民進黨因與共產黨連合，在支持率上顯得相當低迷，平均各種民調不到10%，相對之下，自民黨的支持率則在40%上下。

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