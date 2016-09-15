日本民進黨黨代表 蓮舫過半數當選
2016-09-15 14:30
台裔日本參議院議員蓮舫在今天上午的黨代表（黨魁）選舉的第一次投票中，以在849點之中獲得503點的過半數當選。（路透）
〔駐日特派員張茂森／東京報導〕陷入同時擁有中華民國和日本雙重國籍爭議的台裔日本參議院議員蓮舫在今天上午的黨代表（黨魁）選舉的第一次投票中，以在849點之中獲得503點的過半數當選，擊敗對手前原誠司（230點）和玉木雄一郎（116點）。
現年48歲的蓮舫曾在北京留學，為東京都選出的參議員，當選3次，在民進黨內屬於野田前首相的派閥，過去曾為電視新聞節目播報員，2006年首次當選民主黨的參議員，出任行政刷新相，以大砍特砍政府預算出名，在日本開發新世代超級電腦的預算問題上，以「為什麼一定要世界第一，第二不行嗎」而成為日本名言，同時引起猛烈批判，也因此與日本大多數諾貝爾獎得主為敵。
在參選黨代表的過程中，因同時擁有台灣和日本國籍而遭到保守政治家的撻伐。
蓮舫被批曾經說「台灣不是國家」，對此她解釋這只是引述日本的外交政策，但不知道為何引起風波。
日本民進黨因與共產黨連合，在支持率上顯得相當低迷，平均各種民調不到10%，相對之下，自民黨的支持率則在40%上下。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 安倍寫中文字條感謝清潔阿姨 網友盛讚
- 1龜拯救全族！人瑞級性慾強 繁衍800龜孫子
- 國籍風波無影響 蓮舫今當選日本民進黨黨魁
- 希拉蕊健康狀況如何？醫生這麼說...
- 一砲雙響！ 警逮綁架犯 追出另殺害3人
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 日本警犬被表揚太緊張 緊握主人手腕像結婚典禮…
- 「洪卓戀」年底結婚？ 洪爸用2字網路用語回應...
- 沒放颱風假被罵 柯Ｐ：照規定辦事
- 愷樂波濤「胸」湧 桃花朵朵開
- 天雨路滑？23歲男子摔車身亡
- 台印聯手破詐騙案 11嫌返回
- 曾是富家女~曾莞婷父亡扛債 「使壞」患後遺症
- 失眠懷疑鄰下咒 上門縱火互砍3傷
- 史上最猛╱3個4割男 搶當打擊王
- 馬勒卡要來了！新北等11縣市豪、大雨特報
- 賴清德：被誤解是市長的工作
- 東京電玩展今登場 宏達電近20款遊戲吸睛
- NBA》籃網發表新球衣 林書豪帶2小將亮相 （影音）
- 《大福彩》頭獎摃龜
- 台中-大分定期包機開航 直飛九州溫泉鄉
- 被拖吊拒繳罰單 莽男衝撞拖吊場
- 中秋佳節看中職 今日重要賽事預告
- 關詩敏完美主義 創作3C不離身
- 累積雨量破600毫米 卑南鄉山區到處土石流
- 媽媽別擔心 小孩磨牙不影響齒列
- 紐約時裝週 個性女孩重塑─Coach叛逆青春 Rag & Bone慵懶垂墜
- 少棒教練王子燦談金鋒／小三進球隊 一度當逃兵
- 劉若英唱回舊地 巡演前進歐洲
- 900場至少雙安 朗神再創紀錄
- 觀月、賞樂 中秋連假場館由你玩
- 《麻辣鮮師》杜詩梅 再演校園劇已變媽
- 最貴牛棚又砸鍋 建仔復出再等等
- 做好做滿 田協理事長不辭了
- 馬勒卡海警估晚間11時發布 風雨集中北部
- 台灣女性創業指數 稱霸大中華區
- 竹市》20年以上老宅翻修 最高補助55％
- 葉惠美大壽 「我倫P圖」驚呆粉絲
- MLB》克蕭5局僅被敲1安 道奇完封洋基
- 六堡水菜沒得採收 菜農：1分地損失30萬
- 寵物臨終服務師 市府首創發證書
- 莫蘭蒂上午將解除 馬勒卡深夜發海警
- 松山機場遷建 柯：加速作業
- 台南4萬2千戶停電 今天全部修復
- 財部啟動對蔡、吳求償程序
- 強摸女兵私處 副營長拗:她沒反抗
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：日本民進黨黨代表 蓮舫過半數當選
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分