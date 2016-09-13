12歲男孩 孤身對抗上萬「反同婚遊行」示威者
2016-09-13 19:06
「國家家庭陣線」號召1.1萬名民眾走上街頭舉行反同婚遊行，一位12歲男童將雙手打開，孤身面對走來的大批遊行群眾。（圖擷取自regeneracion.mx）
〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥總統涅托（Enrique Peña Nieto）有意讓同性婚姻合法化，「國家家庭陣線」（National Front for the Family）10日在塞拉亞市（Celaya）號召1萬1000名民眾，走上街頭舉行反同婚遊行，攝影記者羅德里格斯（Manuel Rodriguez）意外捕捉到了一張照片，一位12歲男童將雙手打開，孤身面對走來的大批遊行群眾。
綜合外媒報導，羅德里格斯提到，一開始以為這個男孩只是在調皮嬉鬧，經詢問後發現，原來男孩有個叔叔是同性戀者，男孩告訴他，「我討厭別人因為叔叔是同性戀而討厭他」。男孩張開雙臂，孤身擋在超過1萬1000名的遊行群眾前，羅德里格形容，彷彿看到當年北京的「天安門事件」，民眾隻身擋在坦克車前的畫面。
同性婚姻在墨西哥的9個州已經合法，儘管「國家家庭陣線」在全國各地發起反對遊行，但墨西哥總統潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）仍然承諾將婚姻平權納入國家的憲法。
「國家家庭陣線」計劃在24日號召更多示威者上街遊行。反同婚遊行的影片在網路上傳開，墨西哥網友表示，反同婚遊行而發生的衝突，就像是一個國家發生內戰一樣，「墨西哥仍然還是一個第三世界國家，直到人民變得更成熟，才能學會尊重婚姻平等」。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 莫蘭蒂來襲 停班停課、交通資訊
- 任爸對女兒Selina坦白 婚前做了這件事
- 晨翔秀濕身照 萌樣要大家看100次
- 立榮酷企鵝渡假機 澎湖專屬尊寵之旅
- 新南向政策與過去有何不同？ 林全：第二代扮演重要角色
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tourism business model is flawed: guide association
- 《Closer情迷》 李依瑾大秀脫衣舞技
- 台灣賓士高層換將 經營團隊全面年輕化
- 錯開罰單高達29萬件 監院糾正公路總局
- 強颱未到水管先爆！ 桃機又傳淹水
- 強颱莫蘭蒂8：30陸警 又有2颱形成！
- 東山椪柑將採收 農民聞颱「剉咧等」
- 助「微笑天使」賣月餅 府會齊促銷
- 道瓊昨夜強彈239點 台股9000點附近遊走
- 假賣演唱會門票 小夫妻詐54萬
- 遭國民黨開除黨籍 議長喊冤要申訴
- 〈旅遊的滋味〉戀戀鐵道繡球花之旅
- 鋁加工廠廢油外流 污染稻田
- 陳今佩木瓜秀 台中女監處女秀
- 小賈不平等開放性關係 惹火新歡爸萊諾李奇
- 游泳》狂！ 「飛魚」菲爾普斯饒舌也奪金（影音）
- 防範未然！ 新莊警積極勸離釣客、觀浪民眾
- 清大一代斯文話劇 述說梅貽琦校長生命及教育理念
- 射破單局全國紀錄 譚雅婷火力全開出征年終賽
- 新竹經國綠園道改造1200公尺綠廊帶 讓城市森呼吸
- 3車連環撞釀火燒車 女駕駛倉皇逃生
- 《天下》公布首長滿意度 第1名是他
- 許忠信談電價改革 高志鵬遙批張善政「錯了」
- 白楊步道裂縫巨石 無立即崩落危險
- 高雄國際海事展15日開展 MIT潛艦模型亮相
- 勞動部：育嬰留停人數、金額持續成長
- 黃子佼化敵為搭檔 想和吳宗憲開節目
- 黨處會玻璃被砸 林全：會檢討保全及安全
- 小小瑜出道將屆滿10年 叩謝「不嫌棄小圓臉」
- 北市府取消教師會務假 全教總要柯P「吞回去」
- 莫蘭蒂來襲風雨漸增強 南台灣嚴加戒備
- 捷運奇岩站驚傳女子不慎落軌 及時救起無大礙
- 美網》腳趾甲掉了 喬帥「痛」失衛冕
- 不畏強颱 寶山鄉中秋晚會14日照辦
- 女兒哭求全家福 小禎牽手李進良愛回溫
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：12歲男孩 孤身對抗上萬「反同婚遊行」示威者
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分