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12歲男孩 孤身對抗上萬「反同婚遊行」示威者

「國家家庭陣線」號召1.1萬名民眾走上街頭舉行反同婚遊行，一位12歲男童將雙手打開，孤身面對走來的大批遊行群眾。（圖擷取自regeneracion.mx）

2016-09-13  19:06

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥總統涅托（Enrique Peña Nieto）有意讓同性婚姻合法化，「國家家庭陣線」（National Front for the Family）10日在塞拉亞市（Celaya）號召1萬1000名民眾，走上街頭舉行反同婚遊行，攝影記者羅德里格斯（Manuel Rodriguez）意外捕捉到了一張照片，一位12歲男童將雙手打開，孤身面對走來的大批遊行群眾。

綜合外媒報導，羅德里格斯提到，一開始以為這個男孩只是在調皮嬉鬧，經詢問後發現，原來男孩有個叔叔是同性戀者，男孩告訴他，「我討厭別人因為叔叔是同性戀而討厭他」。男孩張開雙臂，孤身擋在超過1萬1000名的遊行群眾前，羅德里格形容，彷彿看到當年北京的「天安門事件」，民眾隻身擋在坦克車前的畫面。

同性婚姻在墨西哥的9個州已經合法，儘管「國家家庭陣線」在全國各地發起反對遊行，但墨西哥總統潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）仍然承諾將婚姻平權納入國家的憲法。

「國家家庭陣線」計劃在24日號召更多示威者上街遊行。反同婚遊行的影片在網路上傳開，墨西哥網友表示，反同婚遊行而發生的衝突，就像是一個國家發生內戰一樣，「墨西哥仍然還是一個第三世界國家，直到人民變得更成熟，才能學會尊重婚姻平等」。

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相關關鍵字： 反同婚 同性戀 墨西哥 天安門事件 潘尼亞尼托 男孩 遊行
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