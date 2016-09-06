中國警告 香港新科議員不得討論港獨

「本土民主前線」發言人梁天琦（左）被質疑有港獨意識，其提名被選管會確認無效後助選「青年新政」召集人梁頌恆（中）。梁頌恆已經成功當選立法會新界東議員。（歐新社）

2016-09-06 17:14

〔編譯周柏憲／綜合報導〕第6屆香港立法會選舉結果於9月5日出爐，儘管親北京派佔主導力量，倡導港獨的本土派人士以及泛民主派拿下總席次70席中的29席，不僅保住了政改否決權，更顯示香港人民更加傾向港獨和自由民主。在此同時，北京政府在香港立委選舉後發表談話，禁止新科立委談論港獨。

部分當時參與抗議活動的年輕學子也贏得立法會的席次，據《法新社》報導，中共北京政府指出，無論在立法會內還是會外，中國都無法容忍任何香港獨立的言論。

根據《新華社》，中國國務院港澳辦公室發言人5日表示，香港立法會是依據《中華人民共和國香港特別行政區基本法》設立的立法機關，希望新科立委可以依照基本法和香港相關法律旅行職責，貫徹「一國兩制」方針。港澳辦也重申，反對任何形式的港獨活動，將依法懲處。

《法新社》則指出，第6屆香港立法會選舉為香港2014年親民主運動（占中）後的首次選舉。雖然當時北京未做出任何讓步，但是週日的投票顯示，因為民眾對中國加強控制香港的恐懼增長，反中年輕抗爭者得以在香港立院取得至關重大的立足點。

這群議員將在10月1日正式就職，並宣誓擁護香港是中國一部分的憲法。根據《法新社》，不受人民歡迎、被視為北京當局幫手的香港行政長官梁振英表示，所有議員得遵守基本法。

德媒《明鏡》報導，近日民調顯示，香港年輕人支持港獨的比例已經上升至39%。明鏡總裁何頓說，香港市民素質高，中國任何不能民主自主的理由，在香港都無法成立；他也期待香港能建立民主自由法制的典範。