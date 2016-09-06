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中國警告 香港新科議員不得討論港獨

「本土民主前線」發言人梁天琦（左）被質疑有港獨意識，其提名被選管會確認無效後助選「青年新政」召集人梁頌恆（中）。梁頌恆已經成功當選立法會新界東議員。（歐新社）

2016-09-06  17:14

〔編譯周柏憲／綜合報導〕第6屆香港立法會選舉結果於9月5日出爐，儘管親北京派佔主導力量，倡導港獨的本土派人士以及泛民主派拿下總席次70席中的29席，不僅保住了政改否決權，更顯示香港人民更加傾向港獨和自由民主。在此同時，北京政府在香港立委選舉後發表談話，禁止新科立委談論港獨。

部分當時參與抗議活動的年輕學子也贏得立法會的席次，據《法新社》報導，中共北京政府指出，無論在立法會內還是會外，中國都無法容忍任何香港獨立的言論。

根據《新華社》，中國國務院港澳辦公室發言人5日表示，香港立法會是依據《中華人民共和國香港特別行政區基本法》設立的立法機關，希望新科立委可以依照基本法和香港相關法律旅行職責，貫徹「一國兩制」方針。港澳辦也重申，反對任何形式的港獨活動，將依法懲處。

《法新社》則指出，第6屆香港立法會選舉為香港2014年親民主運動（占中）後的首次選舉。雖然當時北京未做出任何讓步，但是週日的投票顯示，因為民眾對中國加強控制香港的恐懼增長，反中年輕抗爭者得以在香港立院取得至關重大的立足點。

這群議員將在10月1日正式就職，並宣誓擁護香港是中國一部分的憲法。根據《法新社》，不受人民歡迎、被視為北京當局幫手的香港行政長官梁振英表示，所有議員得遵守基本法。

德媒《明鏡》報導，近日民調顯示，香港年輕人支持港獨的比例已經上升至39%。明鏡總裁何頓說，香港市民素質高，中國任何不能民主自主的理由，在香港都無法成立；他也期待香港能建立民主自由法制的典範。

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  • 23歲的羅冠聰是2014年香港雨傘運動的領導者之一，主張捍衛香港人權和讓港人選擇自己未來權利的他當選為下屆立法會議員。（路透）

    23歲的羅冠聰是2014年香港雨傘運動的領導者之一，主張捍衛香港人權和讓港人選擇自己未來權利的他當選為下屆立法會議員。（路透）

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