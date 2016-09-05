燒毀！倫敦大火350週年 木造模型重現當時火海意象

焚燒這個木造倫敦，來提醒市民他們的前輩所遭遇的苦難，以及警示人們城市火災的威脅性。（法新社）

2016-09-05 12:45

〔即時新聞／綜合報導〕為了紀念倫敦大火350週年，倫敦市府打造了一個120公尺長的木製老倫敦模型，並放火將這個模型給燒毀，來提醒倫敦市民他們的前輩所遭遇的苦難，以及警示人們城市火災的威脅性。

綜合英國媒體報導，這個120公尺長的木造模型，是倫敦市府聘請一名美國「燃燒藝術家」貝斯特（"burn artist" David Best） 打造的，重現了17世紀的倫敦樣貌，放在泰晤士河畔供人參觀，並於今日將這個模型給放火燒毀，除了紀念倫敦大火（Great Fire of London）350週年以外，也讓人們警示城市火災的威脅；火勢壯觀，吸引許多人在河岸駐足欣賞拍攝。

倫敦旅遊及文化開發負責人柏格（Nick Bodger）表示，350年前倫敦發生了一個史無前例的災難，大火讓倫敦化成灰燼，但我們還是在餘灰中重新打造出成一個偉大的城市，而這個城市在1940年再次展現出它的韌性，「在閃擊戰的攻擊中，生存並重生」。

1666年的倫敦大火，是英國倫敦歷史上最嚴重的火災，一個麵包店忘了關掉烤麵包爐引發火災，火勢從9月2日開始蔓延，一直到9月5日才撲滅，研究指出當時溫度高達1250 ℃，有13200棟房子，44棟政府機關，87座教堂以及聖保羅大教堂被焚毀；全倫敦8萬市民中，有7萬人無家可歸，但紀錄上的死亡人數只有6人。

火勢猛烈十分狀況。（美聯社）

這個120公尺長的木造模型，是倫敦市府聘請一名美國「燃燒藝術家」貝斯特打造的，重現了17世紀的倫敦樣貌。（路透）