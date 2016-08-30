新加坡茲卡增至56例 仍自稱「安全旅遊聖地」

蚊子被視為地球最危險的生物之一，因為牠能傳播致命的病毒，像是茲卡、瘧疾、屈公病、以及登革熱。（法新社）

2016-08-30 19:17

〔編譯周柏憲／綜合報導〕茲卡往亞洲襲來，就連被譽為最愛乾淨的亞洲城邦新加坡也被攻陷，本土感染茲卡病例增至56例，其中包含一位女性，許多國家呼籲有生育計畫的婦女避免前往新加坡。

《路透》報導，新加坡在上週末通報第一起茲卡本土傳染病例後，至今感染人數跳增至56人，所幸其中至少30人已經完全康復。報導指出，新加坡是全世界最繁忙的交通樞紐之一，已從萎靡消沉的全球經濟中力圖復甦，但是茲卡的爆發與警示可能傷害星國的觀光產業。

台灣、澳洲、以及南韓建議孕婦和計劃生育的人延期到星國的旅遊；從星國回來的旅客應該在2個月內避免懷孕。南韓旅客到達新加坡時，還會收到警示簡訊通知。

星國本土病例爆發後，其最近的鄰國馬來西亞與印度提升保護措施，在機場和邊境檢查站引進體溫掃瞄器。

新加坡旅遊局表示，正在監控茲卡的蔓延狀況，也說星國仍是一個「安全旅遊聖地」，談及觀光影響的考量還言之過早。

每年超過5千5百萬的旅客過境新加坡的樟宜機場。2016年上半年，到樟宜機場的旅客人數將近820萬人，比去年同期的730萬人還多。