| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
車商大手筆促銷 把握這次機會！
 首頁 > 國際

菲外長：中國不認南海仲裁 就是「魯蛇」

2016-08-30  17:07

〔編譯周柏憲／綜合報導〕今年7月南海仲裁顯示，中國無法對南海伸張歷史性權利，並且破壞菲律賓的主權；但是中國不認判決，甚至在南海島礁建造工事，此舉讓各聲索國、以及美日兩國相當擔憂。菲律賓外交部長雅賽（Perfecto Yasay）今（30）表示，如果中國不承認此判決，就是「魯蛇」（Loser）。

菲國外長雅賽在國會聽證會說，菲律賓試圖讓中方了解，「除非中國尊重並且承認仲裁，否則到了事件落幕那天，他們將成為魯蛇。」

中國在2012年控制黃岩島（Scarborough Shoal，斯卡伯勒淺灘），禁止菲國漁民進入，是促使馬尼拉當局訴諸仲裁的原因之一。雅賽也說，開啟雙邊談話前，菲國打算和中國達成允許菲國漁民進入該島資源豐富的水域。

雅賽也表示，將在仲裁判決的基礎下，與中國展開正式協商與雙邊會晤，「在這個範圍內沒有『可是』和『如果』。」

菲國總統杜特蒂上週表示，期望與中國在一年內展開對話。

廣告
  • 菲律賓外交部長雅賽今日表示，如果中國不承認此南海仲裁結果，將成「魯蛇」。（美聯社）

    菲律賓外交部長雅賽今日表示，如果中國不承認此南海仲裁結果，將成「魯蛇」。（美聯社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 南海仲裁 菲律賓
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧味噌雞胸肉
油梨酪絲
夏天如何保存蔬果
牙膏也是清潔法寶？
轉寄

標題：菲外長：中國不認南海仲裁 就是「魯蛇」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月30日‧星期二‧丙申年七月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.