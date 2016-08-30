菲外長：中國不認南海仲裁 就是「魯蛇」

2016-08-30 17:07

〔編譯周柏憲／綜合報導〕今年7月南海仲裁顯示，中國無法對南海伸張歷史性權利，並且破壞菲律賓的主權；但是中國不認判決，甚至在南海島礁建造工事，此舉讓各聲索國、以及美日兩國相當擔憂。菲律賓外交部長雅賽（Perfecto Yasay）今（30）表示，如果中國不承認此判決，就是「魯蛇」（Loser）。

菲國外長雅賽在國會聽證會說，菲律賓試圖讓中方了解，「除非中國尊重並且承認仲裁，否則到了事件落幕那天，他們將成為魯蛇。」

中國在2012年控制黃岩島（Scarborough Shoal，斯卡伯勒淺灘），禁止菲國漁民進入，是促使馬尼拉當局訴諸仲裁的原因之一。雅賽也說，開啟雙邊談話前，菲國打算和中國達成允許菲國漁民進入該島資源豐富的水域。

雅賽也表示，將在仲裁判決的基礎下，與中國展開正式協商與雙邊會晤，「在這個範圍內沒有『可是』和『如果』。」

菲國總統杜特蒂上週表示，期望與中國在一年內展開對話。