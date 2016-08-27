4年戰火終停！ 敘利亞反叛軍撤離德拉雅

2016-08-27 19:46

〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞首都大馬士革近郊一座城市，被阿薩德政權包圍將近4年，而就在本月25日反政府勢力與政府軍達成協議，願意撤退，並讓當地居民開始進行疏散。

根據《NHK》報導指出，首都大馬士革近郊城市德拉雅（Daraya），從2012年被阿薩德政權包圍發起戰爭至今，已經造成無數居民在戰火中喪生，在當地所取得的影像中，小鎮僅剩斷垣殘片如同廢墟。但從25日反政府軍撤離後，當地約5000名居民目前正搭乘巴士陸續撤離德拉雅。

而敘利亞北部的城市阿勒坡（Alppo）情況則不樂觀，當地有高達近200萬的居民沒有水電可用，且生活物資極度匱乏。俄羅斯國防部官方發言希望日本政府一起對當地進行「人道救援」，希望日本能夠參與由俄羅斯主導的運送物資計畫。但位於莫斯科的日本大使館卻表示：「並沒有收到這樣的提案。」

由於俄羅斯透過空襲協助敘利亞政府軍攻打反政府組織，造成敘利亞境內死傷慘重，俄國似乎想透過人道主義援助的訴求，藉此避開國際社會的批評聲浪。