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最後的道別 小貓搭手安慰主人

小貓安德魯彷彿知道主人們的不捨，伸出前肢搭在主人的手上，似乎是在安慰他們。（圖擷取自reddit）

2016-08-26  17:26

〔即時新聞／綜合報導〕人有生老病死，寵物們也不例外，而和心愛的寵物道別，恐怕是許多主人心裡的痛，外國一名男子日前在reddit上貼出一張送家中小貓到醫院安樂死的車途中，小貓與主人握手的照片，讓網友們深深感動。

據《赫芬頓郵報》報導，照片裡這隻名為安德魯的小貓已經15歲了，當時主人伯恩‧哈德和妻子載著牠前往醫院，而安德魯彷彿知道主人們的不捨，伸出前肢搭在主人的手上，似乎是在安慰他們。

伯恩‧哈德表示，安德魯陪伴他許久，從去年開始，越來越老的安德魯開始遭受病痛，並一直撐到今年8月初，如今他知道時候到了，才會依依不捨地讓安德魯接受安樂死，而對於安德魯的貼心舉動，他表示牠很了不起，比他和妻子都還要堅強。

許多網友都被這張照片背後的故事所感動，紛紛在下方留言表示遺憾，而對於是否會再繼續養貓，伯恩‧哈德表示他目前有妻子和狗的陪伴，不確定自己會不會繼續養貓，畢竟他算不上是貓奴，他只屬於安德魯，就算養了其他貓，也無法取代安德魯在他心中的位置。

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