渣男拿砂輪機毀妻容 2稚兒、女友也遭暴打

2019-01-23

〔記者王俊忠、邱灝唐、王涵平／台南報導〕台南楊女指控只因工作沒做好，就被謝姓男友呼巴掌踢踹身體，倒地後還慘遭拖行，到警局報案並聲請家暴保護令；楊女及姊妹淘杜女憤而起謝男的底，發現謝男用砂輪機毀了前妻漂亮的臉，還虐待前妻與前夫生的孩子，拿菸燙、腳踹肋骨斷裂，PO網請大家幫忙肉搜找人，把渣男送上警察機關，以免下一個無辜者受害！

防有人再受害 渣男被PO網

台南市麻豆警分局表示，尚未聯繫上謝男，會持續通知他到案，也呼籲謝男儘速出面說明。

昨天傍晚，杜女陪楊女出面受訪，楊女低頭啜泣、控訴男友暴行，她表示，20年前在高雄小吃部就認識謝男，去年謝男到她工作的檳榔攤買菸重逢，謝男追求後2人交往，沒想到他是個暴力男，交往2個多月被打了2次。

楊女說，1月15日下午，她與謝男到麻豆工地看防水工程成果，謝男覺得她沒做好，先呼巴掌後，接著就用腳踢踹她身體，倒地後還被他拖行，身上傷痕累累。楊女與杜女日前去找謝男的蔡姓妻子（已離婚），才知謝男也對妻子、小孩家暴。

楊女透露，謝男脾氣差、很會罵人，自己講有過3段婚姻，謝男常會「牽拖妻小帶賽」，害他工作不順，沒工作做，因此對妻小暴力相向。

杜女還在網路爆料指控，謝男四處交女友就算了，拿菸蒂燙老婆全身菸疤、拿刀割老婆脖子，還持工地砂輪機直接毀了老婆臉蛋。

杜女還指控，謝男前妻的孩子不是他的，就用菸蒂燙2歲女童的腳13個菸印、踹女童頭去撞馬桶蓋毀額頭，送醫不准回診拆線，踹6歲男孩肋骨斷裂，仍拿菸蒂燙男孩小腿，踹孩童臉蛋瘀青臉腫，逼孩童天天過馬路買檳榔和早餐孝順他，孩童生母用身體擋來保護孩子，卻被狠狠拿刀插傷，謝男更把2孩童脫光趕出門，導致2孩童身心受創，見人就害怕。

杜女說，謝男專門拐南部女孩，騙吃騙喝，暴力行為多到不勝枚舉，開1輛福特白色休旅車四處騙女人，請大家幫忙肉搜找人，讓警察法辦。

妻已離婚怕報復 不敢報案

警方表示，楊女1月20日拿驗傷單報案、告謝男涉傷害、聲請保護令。而蔡女去年7月間到分局指謝男家暴、聲請保護令，但未控告謝男傷害。

社會局表示，謝男被爆料把妻子打到毀容，和虐待妻子與前夫所生的2名孩子，這是去年的案子；擔心謝男的前妻再受害，社工前往關切，前妻擔心遭報復未考慮提告。

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