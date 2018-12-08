豪門凶殺／3結3離 捅死前夫 還狠殺睡夢中女兒

2018-12-08

印尼嫁來台15年

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣印尼籍40歲婦人王麗芳，離婚後仍在夫家經營的摩鐵擔任清潔員，她自稱前夫吳男常以「把妳送回印尼啦！」奚落她，昨與吳口角後，趁其入睡持水果刀猛刺頸部等處至少14刀，又認為15歲女兒也瞧不起她，再朝睡夢中的女兒連刺10多刀，2人均失血過多不治；王婦連殺2名至親後，渾身是血地走到埔心分駐所自首，檢方依殺人等罪將她聲押。

自稱家人都瞧不起她

警方調查，王女從印尼嫁來台15年，因與吳男個性不合，之前2度跟吳男離婚又結婚，3度離婚後仍因經濟上無法自給，再度回到埔心鄉的夫家同住。

王女的公公擁有4家摩鐵及商旅，但王女來自異國，無特殊技能，只能在摩鐵負責打掃房間等清潔工作，王女抱怨自己是家族中「永遠的清潔婦」，連對女兒的管教也無法作主，若清潔工作未做確實，還常被前夫罵：「把妳送回印尼啦！」時而奚落、嘲笑她，女兒受到爸爸的影響，讓她感覺女兒也瞧不起她，不與她親近，常對她冷言冷語。

一週前買刀藏房間

王女在長期內心壓抑下，決定報復，1週前買來1把水果刀藏放房間，昨天又因旅館房務清潔和女兒管教問題與吳男口角，多年積怨一夕爆發，凌晨1點左右，她持水果刀猛刺吳男的頸、腹等處，然後轉往女兒房間，對睡在床上的女兒也狠刺10多刀。

公公聞聲 來不及阻止

王女刺殺吳男時，吳一度出聲求救並奪刀，造成王女左手也受刀傷；公公聞聲上樓察看，見前媳婦手持水果刀，站在倒地兒的身旁，大聲斥喝：「妳給我跪下，刀子交出來！」報警及把兒子揹下樓送醫。王女則自行下樓，前往對街的埔心分駐所自首。

父女被刺逾30刀 雙亡

彰化醫院急診醫師吳昭輝表示，吳男因失血過多，休克死亡，頸、腹及手臂刀傷至少14處。員林基督教醫院指出，凶嫌女兒的左胸、左後臂等有10多處刀傷，甚至有多刀貫穿人體，到院時已無生命跡象，急救不治，1名護理師難過地說：「究竟是多大的仇恨，可以讓媽媽對女兒痛下殺手？」

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