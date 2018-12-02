罕病奪美顏 她打敗心魔當球后

2018-12-02

〔記者楊綿傑／台北報導〕23歲的范榮玉從小聽力受損，還有斜視、閃光和顏損，求學路較一般孩子艱辛，更遑論要成為運動選手，但她努力克服聽力障礙、外觀缺陷等困境，挺過嚴峻的訓練，奪下聽障奧運羽球金牌，成為球后。

范榮玉 獲頒陽光基金會獎學金

為鼓勵顏損卻力爭上游的學子，陽光基金會昨頒發獎學金，范榮玉是大專組得主，她因罹患崔契爾柯林斯症候群，下頷骨顏面發育不全，合併患有小耳症影響聽力，呼吸道也比正常人狹窄，容易導致睡眠呼吸中止，每晚睡覺范媽媽須陪伴在旁，時時注意她的情況。

把自己當一般選手 專注比賽

范榮玉小學三年級開始接觸羽球，但不時遭排擠與懷疑，像是「妳可以運動嗎？」甚至有教練認為「耳朵不好怎麼不去念啟聰學校」等，所幸她個性正向，面對質疑、挫折與人際難題，她的心法是「自己心態要轉變，面對挫折要忍耐，不要活在別人眼光中」。

攻讀師大體育系研究所的范榮玉表示，之前多少會有「覺得自己是弱勢者」心態，真正突破心魔是參加全國青少年盃比賽時慘輸，當時高中教練當頭棒喝「不要以為妳跟別人不一樣，輸球就很應該」，激勵她要把自己當成一般選手，專注投入比賽。

這樣的轉變讓范榮玉屢獲佳績，2013年勇奪亞太聽障奧運羽球女單金牌，明年還要參加聽障世界盃以及聽障亞運，繼續為國爭光。

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