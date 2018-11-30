不滿判決？ 車停國父紀念館自焚亡

2018-11-30

訴訟文件放繳費機 不到2分鐘 車爆炸起火

〔記者姚岳宏／台北報導〕74歲高男車禍與人發生爭執，不滿判決對他不利，抱怨司法不公，他昨晨疑將訴訟文件放在自動繳費機上方，隨即開車進入台北市國父紀念館停車場引火自焚，死者已成焦屍，檢警將抽血比對釐清死者身分。

監視器畫面顯示，高男的車清晨4時24分開進停車場，駕駛停妥後下車，走向自動繳費機，將牛皮紙袋裝的法院訴訟文件放在機台上方，又走回去打開車引擎蓋及後車廂蓋。

駕駛坐回車上，不到2分鐘，車就爆炸起火燃燒，保全趕緊報警；消防人員5分鐘內撲滅火勢，警消清理火場，發現車廂堆放許多衣物雜物，甚至還有鍋碗瓢盆等，車主高男的女兒及姊姊聞訊趕來，情緒激動一度無法言語。

根據家屬說法，高男10多年前妻兒過世，情緒經常不穩，憂鬱症纏身，曾多次就醫，5年前又因車禍與人發生爭執，他不滿警方處理態度告上法院，司法判決又對他不利，他經常掛在嘴上表示司法不公，加上長期洗腎等慢性病折磨，最近又罹患擾人的皮膚病，疑似多重打擊，才以如此方式結束生命。

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