混毒真要命 半年245人亡

2018-11-29

〔記者黃捷／台北報導〕混用毒品如同催命符！衛福部食藥署統計，去年上半年藥物濫用致死人數有263人，其中混用毒品致死者就有245人，佔比高達9成。

食藥署統計，2008年混毒案件最多混到6種，去年出現14種混毒，另分析新興毒品檢出情形，今年上半年檢出6萬8488件，相較去年同期4萬5021件，成長約52%，因包裝五花八門，導致檢驗難度日增。

高檢署也統計，光是液態混合的新興毒品就達800多種，常偽裝成咖啡包、果凍、沖泡式飲品，而國內常態施用毒品人口已超過6萬人，混合用毒比例也快速爬升。

高檢署今年初啟動安居緝毒專案，除了以往「單向」查緝，也從社區、校園著手及與民眾接觸，透過「雙向」互動宣導反毒觀念，期能解決新興毒品氾濫的難題。

混毒供未成年 擬加重2/3刑責

此外，今年4月有立委提出「毒品危害防制條例」修正草案，未來若三讀通過，混合2種以上毒品將加重其刑2分之1，如對未成年人、孕婦轉讓、施用，更加重至3分之2。

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