怪怪的！賊潛屋行竊 屋主4口隨後燒死

2018-11-15

亡者信用卡被盜刷2百多筆

〔記者王冠仁／台北報導〕19歲男子林奎佑，今年4月間涉嫌潛入一戶桃園呂姓民宅行竊信用卡，而該民宅當天清晨發生4死火警，信用卡所有人葬身火窟，林竟拿罹難者信用卡四處盜刷2百多筆共10多萬元；死者家屬發現身亡親人信用卡仍有刷卡紀錄下報警，警方隨即根據林常購買迷彩衣褲等各式軍用品習性與作息，前天派人在西門町周邊軍用品店埋伏，果然將他逮捕到案。

自稱趁救火時偷 被打臉

林落網時聲稱當天是趁消防員忙於救火之際闖入屋內偷信用卡，但警方認為林並未交代實情，因消防員趕到火場都會封鎖周邊，閒雜人等不可能進入火場，警方訊後將林依竊盜、詐欺罪嫌送辦。

警方調查，家住桃園的林男，少年時曾犯竊盜案被送往少年感化院；他去年12月離開感化院沒回家，也不與家人聯繫，家屬向警方通報協尋。

今年4月5日清晨近5點，桃園福山街呂家2層樓鐵皮屋起火，呂家老大的妻子、兒子、二弟與三弟逃生不及，葬身火窟。呂家老大事後收到信用卡帳單，發現火災當天早上8點多，身亡弟弟的信用卡在花蓮有刷卡紀錄，10天內在台北、桃園、台中、嘉義、高雄、台東等地刷卡2百多筆共10多萬元；呂向銀行反映，銀行隨即報警。

警方根據盜刷的監視器畫面，循線查出林男涉案，但林居無定所、還常換手機門號，他在臉書上的相關資料大多造假。

最後，警方從盜刷消費明細，發現林很常購買迷彩衣褲、軍用背包等軍用品，研判應是軍事迷，經分析出他的行蹤與作息，前天派人在西門町周邊軍用品店埋伏，果然在武昌街附近將他逮捕。

林落網時，身上還穿著繡有我國軍某部隊標誌的上衣和迷彩鞋；並表示偷到信用卡後四處盜刷吃喝玩樂，但後來信用卡遭銀行停權，就隨意丟棄。此外，林並不知該張信用卡主人已身亡，警方事後告知，他一度嚇得說不出話。

追查是否與火災有關連

由於林的桃園老家距離火場2公里左右，警方認為林對周邊地形應該十分熟悉，不排除林可能趁呂男一家人熟睡後，於凌晨2、3點時攀爬潛入行竊，至於他是否與火災有所關連，將深入追查釐清疑點，並進一步追查他如何偷得該張信用卡。